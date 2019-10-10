習近平首次外事場合談中共建政70周年大慶：人心空前凝聚

國家主席、中共總書記習近平近來多次在不同場合強調，能夠排除一切艱難險阻。昨天（10日），習近平還在外事活動中首次談及70周年大慶，強調14億人心空前凝聚。

10月9日，中國外交部宣布習近平將於11日至13日訪問印度、尼泊爾。同日，習近平在北京會見到訪的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan），有意見指，這是有意在印巴之間保持平衡。

在會見中，習近平向伊姆蘭·汗說，今年是中華人民共和國成立70周年，北京舉行系列盛大慶典，這也是一次愛國主義的集中教育。

習近平強調，「近14億中國人民人心空前凝聚，愛國熱情空前高漲，更堅定了我們排除一切艱難險阻走中國特色社會主義道路、把自己的事情辦好、立足世界民族之林的信心和決心」。

上述言論仍是習近平「鬥爭學」的一部分。10月1日，中共建政70周年大慶當天，習近平在天安門城樓上說道，今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動中國，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

9月12日，習近平在北京香山參觀中共前領導人毛澤東等革命舊址時說，「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」，要勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭，堅決戰勝前進道路上的各種艱難險阻。

在此之前的9月3日，習近平在中共黨校要求各級官員敢於鬥爭、善於鬥爭，且必須取得勝利。

習近平當時對開班的年輕官員指明鬥爭方向，即凡是危害中國共產黨領導和中國社會主義制度的各種風險挑戰，凡是危害中國主權、安全、發展利益的各種風險挑戰，凡是危害中國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害中國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害中國實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，強調，只要來了，就必須堅決鬥爭，必須取得勝利。