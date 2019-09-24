【國慶70周年】北京國慶閱兵將歷時80分鐘　參閱人員1.5萬名

慶祝新中國成立活動新聞中心今天（24日）舉行新聞發布會，聚焦國慶70周年活動和閱兵。 閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、解放軍中部戰區副參謀長譚民少將，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校介紹有關閱兵活動安排，並回答記者提問。

蔡志軍少將在發布會上介紹國慶當日的閱兵安排。（香港01直播截圖）

據蔡志軍少將介紹，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式方面，受閱部隊將在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。分列式方面，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

蔡志軍說，這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，徒步方隊編儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等15個方隊；裝備方隊編陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模塊32個方隊；空中梯隊編領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等12個梯隊；聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。

蔡志軍說，編組徒步受閱方隊，全軍各大單位均有力量參閱，不少方隊是首次亮相。例如，領導指揮方隊，從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組，體現領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點；院校科研方隊，從國防大學、軍事科學院、國防科技大學抽組，體現軍事院校和科研機構在強軍興軍中的重要地位；文職人員方隊，以聯勤保障部隊為主抽組，體現改革重塑後文職人員在軍隊建設中的重要作用。

他還說，這次國慶閱兵，還將安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受閱，集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設變化。繼朱日和沙場閱兵和海上專項閱兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高。

新聞發布會聚焦國慶70周年活動和閱兵。（香港01直播截圖）

【鳳凰衛視記者】

想問關於人員方面，剛才介紹了1.5萬參閱人員，是如何抽組的，有怎樣的標準進行抽組，年齡分布是怎樣的，最大和最小年齡是如何的？

【譚民】

按照軍委閱兵領導小組的部署要求，主要按照以下三條原則來把握。一是嚴格標準。人員的政治素質、身心素質、軍事素養要符合要求，裝備全部為國產現役主戰裝備。二是建制抽組。受閱方隊除了混合抽組的方隊之外，儘量從一個建制單位抽組，根據實際情況適當擴大範圍。這樣既有利於統一組織、管理和保障，又能夠確保參閱人員和裝備質量。三是留有預備。徒步方隊都安排了一定數量的預備人員，裝備方隊、空中梯隊也安排了一些備份裝備和預備人員。

人員選拔遵循以下五條標準：一是政治立場堅定。堅決聽党指揮，在政治上、思想上、行動上與黨中央、中央軍委和習主席保持高度一致。二是思想道德純潔。熱愛祖國，愛軍精武，思想進步，追求高尚，心理素質良好。三是組織紀律性強。嚴守紀律，忠於職守，服從命令，聽從指揮，嚴格遵守條令條例和規章制度。四是軍事素質過硬。熟練使用手中武器裝備，技術熟練，汽車駕駛人員安全駕車三萬公里以上；坦克駕駛員專業技術等級達到一級以上。飛行人員完成相應資格訓練，總飛行時間達到規定要求。五是身體條件良好。身體健康，體型協調，反應敏捷。徒步方隊隊員，男性身高普遍在1.75米至1.85米之間；女性身高普遍在1.63米至1.75米之間，這是常規標準，也有個別官兵超出這一標準。

此次閱兵，受閱人員年齡範圍跨度較大，有20歲左右的青年官兵，也有60多歲的高級指揮員，可以說，幾代官兵同場受閱，反映出人民軍隊優良傳統、紅色基因的賡續傳承，反映出全軍將士對強國強軍偉大事業的共同追求。

吳謙回答記者提問。（香港01直播截圖）

【俄通塔斯社記者】

這次閱兵是否邀請外方軍隊參閱，是否邀請外軍領導人和外國駐華武官觀看閱兵？

【吳謙】

這次閱兵是中國特色社會主義進入新時代的首次國慶閱兵，也是軍隊全面改革重塑後的首次整體亮相。屆時將有97個國家的188位駐華武官應邀觀看閱兵活動。此次國慶閱兵未邀請外軍方隊參閱，也沒有邀請外軍領導人專程來華觀看。

譚民回答記者提問。（香港01直播截圖）

【日本朝日新聞記者】

今年閱兵會有哪些先進武器初次亮相，比如東風-41（導彈）？

【谭民】

這次參閱的武器裝備有兩大特點：第一個特點是，所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備。其中包括部分新型裝備，集中展現聯合作戰裝備體系構成，比較充分地體現了國防科研自主創新能力。第二個特點，受閱裝備信息化程度普遍比較高。具體來說就是，指揮控制能力更強，打擊精度更高，戰場適應性更好，作戰效能更大。至於你提出的東風41等新型裝備亮相問題，我想離十一還有不足一周時間，請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望。

中外記者在新聞發布會上提問。（香港01直播截圖）

【央視記者】

有輿論認為，中國軍隊改革重塑後已經步入了聯合時代，請問這次閱兵是如何體現聯合的特點的？

【蔡志軍】

合作戰是現代戰爭的基本作戰形式，實現各軍兵種聯合，提升聯合作戰能力，是改革強軍的主要發展方向。這次閱兵著眼履行「四個戰略支撐」的新時代使命任務，把握軍委管總、戰區主戰、軍種主建的總原則，精心設計領導指揮架構和方梯隊編成模式，充分反映改革調整後的聯戰聯訓聯保能力。

在閱兵組織指揮上，按改革重構的聯合作戰指揮體系，以中部戰區為主、吸納軍兵種精幹力量，成立閱兵聯合指揮部，履行聯合籌劃、聯合指揮職能。在徒步方隊編組上，按改革重塑的中國特色現代軍事力量體系，除單一軍種方隊編組外，其餘方隊均由相關軍兵種聯合編組。在裝備方隊編組上，按聯合作戰編成，區分作戰模塊，統籌各軍兵種作戰力量運用編組。在空中梯隊編組上，按空中聯合行動樣式，部分梯隊呈體系編組使用相關軍種各類作戰和保障飛機，作戰編組有新突破新飛躍。在閱兵綜合保障上，按改革立起的聯勤保障體系，以聯勤保障部隊為主實施聯合保障，各軍兵種實施專用保障相結合，有效形成整體保障合力。可以說，在閱兵的各方面，各環節都注重聯合、體現聯合、實現聯合。

慶祝新中國成立活動新聞中心舉行記者會。（香港01直播截圖）

今年是中華人民共和國成立70周年，首都北京將舉行隆重慶祝活動。據官方此前介紹，10月1日，習近平將在天安門廣場發表講話，其後將舉行盛大閱兵式和群眾遊行。當日晚上，天安門廣場還將舉辦首都國慶聯歡活動，屆時將有文藝演出和煙花匯演。

此外，10月1日在北京人民大會堂也會舉行頒授儀式，將對傑出人士分別授予「共和國勳章」「友誼勳章」和國家榮譽稱號，習近平將親自頒授勳章、獎章，簽發證書。

在上周末的國慶慶祝活動綵排中，有飛機噴射「彩虹」吸引到市民注目。（央視）

+ 3 + 2

中國軍方將在此次閲兵上展示哪些武器？目前外界普遍預計，殲-20隱形戰機、殲-16重型戰機、預警機、空中加油機等空軍裝備，99A主戰坦克、紅箭-10反坦克導彈、04A步兵戰車等陸軍裝備，05式兩棲突擊車等海軍裝備，東風-17中近程導彈、東風-26反艦彈道導彈等火箭軍裝備，以及各種無人機組成的方隊都可能在閲兵中亮相。

上述武器雖然是目前解放軍先進的主力裝備，但已不是首次公開亮相。因此另有分析預料，今年閲兵首次公開亮相的裝備可能包直-20通用直升機、15式輕型主戰坦克、16式遠程火箭炮、新型防空反導系統、新型高超音速打擊武器、岸基版鷹擊-18反艦導彈以及新型突擊步槍等等，而地面壓軸武器則是傳聞已久的東風-41洲際彈道導彈。