美將新疆公安機關列入制裁名單　國家反恐辦：強烈譴責干涉內政

美國商務部周一（7日）宣布，因北京對新疆維吾爾族等民族穆斯林的政策，將28間中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視像監控企業海康威視等8間科技企業，以及新疆自治區公安廳、19家附屬政府機構。 在北京，國家反恐辦對美國商務部將新疆自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清單表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方「立即糾正錯誤，撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政」。

新疆的政治社會穩定，被中國視為西部安全與反恐運動的重點。（Reuters）

反恐辦指出，新疆長期以來面臨嚴峻的恐怖主義威脅，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律、符合國際實踐。新疆公安機關依法履行職責，嚴厲打擊恐怖活動和極端主義犯罪，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，有力維護了新疆社會穩定和各族群眾生命財產安全，得到了2500萬新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業做出了重要貢獻，得到了國際社會的積極評價。

反恐辦續指，「目前，新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，各族人民群眾幸福感獲得感安全感大幅提升。」

國家反恐辦指出，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉，亦根本不存在美方指稱的所謂人權問題，有關指責只是美方為干涉中國內政蓄意製造的藉口。美方打着人權的幌子，將新疆公安廳、公安局等機構列入「實體清單」實施制裁，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美兩國執法合作交流關係，充分暴露美方在反恐問題上的「雙重標準」和粗暴干涉中國內政的目的。

反恐辦強調，恐怖主義、極端主義是人類社會的共同敵人，反恐、去極端化是國際社會的共同責任。奉勸美方摒棄在反恐問題上的雙重標準，停止在涉疆問題上說三道四，停止縱容支持「東突」暴恐勢力，以免最終損害美方自身利益。中方將繼續採取堅定有力的舉措，依法嚴厲打擊恐怖、極端主義，堅決維護新疆社會大局持續穩定，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

（新華社）