海口市委書記張琦涉違紀違法落馬　海南瑞澤董事長疑涉案被查

中共十九大後海南「首虎」海口市委書記張琦於9月6日被通報落馬。近日，有消息指，新型建材公司海南瑞澤董事長張海林或涉張琦案。

10月9日，財新網報道稱，多名接近海南瑞澤的知情人士確認了張海林正在配合調查的消息。

海南瑞澤總部位於三亞，主營業務覆蓋商品混凝土、水泥、園林綠化和市政環衛等四大板塊。2008年至今，張海林一直擔任公司董事長。

報道指，從時間上看，張海林配合調查或為海南省委常委、海口市委書記張琦「落馬」前奏。

據多名海南本地人透露，7月張海林被帶走後不久，張琦之妻錢玲也被帶走調查。張琦即將「落馬」的消息因此流傳開來。

接觸過張琦妻子錢玲的人士稱，錢玲與親屬插手園林和房地產工程項目。「錢玲身邊圍了不少商人，大家都稱她為『錢姐』。」

9月6日，據中央紀委國家監委網站消息，海南省委常委、海口市委書記張琦涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中共十八大至十九大的5年間，海南先後有原副省長冀文林，省委原常委、常務副省長譚力，省人大常委會原副主任張力夫和省政協原副主席林方略被查。

在張琦「落馬」消息曝光後的第三天，海南省紀委監委宣布，三亞市人大副主任候選人藍文全也接受調查。2012年至2016年，藍文全擔任三亞市園林環衛管理局局長。他在2016年11月升任三亞市副市長，分管林業、國土以及園林環衛等方面工作。

10月8日，海南瑞澤副總經理、董事會秘書於清池稱，公司一直沒有收到官方正式文件，無法判定張海林是否和張琦案有關。事情尚未定性，因此亦未對外公告。他強調，海南瑞澤正常運轉，張海林仍可與外界聯繫，處理公司業務。