【逃犯條例】蘋果下架被指護航示威者地圖App　中國外交部回應

香港因反修例所引發的示威活動持續發酵，蘋果（Apple）近日上架一款可助示威者躲避港警的地圖應用程式「HKmap.live」，引發內地官媒質疑。上述應用程式開發者今早（10月10日）在Twitter表示，其App被蘋果下架。對此，中國外交部發言人耿爽在記者會上表示，注意到事情的最新進展。 耿爽指出，近來發生在香港的極端暴力犯罪行為，挑戰香港的法治和社會秩序，威脅香港市民的生命和財產安全，破壞香港的繁榮穩定。對於這種極端暴力犯罪行為，理應予以反對和抵制，而不是支持和縱容。

（「HKmap.live即時地圖」截圖）

上述程式開發者指收到蘋果的回覆，內容如下：「我們創立App Store是作為一個探索應用程式的安全、可信賴的平台，我們了解到你的應用程式被用於危害香港的執法人員和居民」。

據美國彭博社10月6日報道，「HKmap.live」是一個名為「HKmap.live全港抗爭即時地圖」網站的手機版應用程式。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被示威者廣泛使用，用以躲避警察。

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「HKmap.live」曾於10月2日被蘋果拒絕在其應用商店上架，理由是這款地圖App會「鼓動非法行為」。 在蘋果發給這個應用研發者的一封電郵中，還特別指出這款應用能令其用戶「躲避執法機關」。但蘋果公司日前突然更改此前做出的決定，批准這款App周二（8日）正式於App Store香港區上架。

對於蘋果上線該地圖的作法，《人民日報》周三（9日）發表文章指出，「香港正值嚴峻時期，市民苦騷亂久矣。此時此刻，蘋果公司不問黑白、不看情勢，置有目共睹的事實和真相於不顧，在特殊時點批准這款應用上架香港的蘋果應用商店，為暴力示威者『大開中門』是有意要做『幫兇』嗎？」

文章表示，「地圖的開發者毫不避諱，要為暴力示威者『導航』，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴力示威者『護航』，居心何在？」

（綜合報道）