【禁蒙面法】HKmap.live遭蘋果App Store下架　官媒曾轟「有毒」

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，全港多區爆發激烈衝突，未有平息的跡象。早前有人開發「HKMap.Live 全港抗爭即時地圖」網站，供任何人士在平台上發佈全港實時狀況，包括警察的行動，其後更開發成手機應用程式，一度成功於App Store上架。 內地官方《人民日報》周二（2日）曾撰文批評該應用程式，蘋果公司（Apple Inc）則於昨日（9日）將該應用程式下架，路透社引述蘋果公司聲明指，該應用程式違反蘋果守則，因其「被犯罪分子用作伏擊警察之用，並用於傷害居住於沒警力執法地區的居民」。

《HKmap.live 即時地圖》早前在 App Store 正式上架。（截圖）

蘋果公司本月初曾拒絕應用程式HKmap.live於App Store上架，但上週態度轉變，改為允許該應用程式出現在其App Store。但蘋果公司的批准，卻在周二引起內地報章《人民日報》的強烈評論，批評蘋果公司允許「有毒」應用程式上架。

《香港01》記者今日再上App Store搜尋，發現HKmap.live已經下架。

路透社引述蘋果一份聲明，表示許多香港相關客戶曾就該地圖應用程式，與蘋果公司聯繫。蘋果表示其後已立即開始調查該應用程式的使用情況，並發現「其使用方式已危害到執法人員和香港居民」。聲明又指「該應用程式顯示警方位置，蘋果公司已與香港警方的網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）核實，該應用程式用作瞄準和伏擊警察，威脅到公共安全，有違法者使用該應用程式以傷害居住於沒警力執法地區的居民。」

根據蘋果公司（Apple Inc）的規則和政策，部分符合蘋果公司標準，並在App Store上架的應用程式，當被發現有助於非法活動或威脅公眾安全時，有機會會被刪除。

▼10.6全港多區衝突▼