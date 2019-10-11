【無錫高架橋坍塌】涉超載貨車公司法人被帶走　屢因交通事故遭訴

周四（10日）傍晚，江蘇無錫一條高架橋橋面倒塌，造成至少3人死亡，2人受傷。初步調查相信，事發時一架嚴重超載的貨車在橋上行駛，導致塌橋。 據內媒報道，涉事超載的貨車屬於無錫成功運輸有限公司，在過去短短一年間曾因6宗交通事故糾紛被起訴。塌橋事故發生後，該公司的法人代表兼最大股東劉建萍、以及另一名老闆李洋被警方帶走調查。

報道稱，無錫成功運輸有限公司的廠區已經封閉，門口停有警車，門外大理石標識上的公司名稱已經被剷除，廠內的停車場亦一夜清空。

白衣女子為涉事公司法人劉建萍，被警方帶走調查。（微博）

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公開信息顯示，從2017年至2019年近三年時間內，無錫成功運輸有限公司至少涉及9起法律訴訟。從2018年底到2019年間，涉及6起被起訴案件，案由均是「機動車交通事故責任糾紛」，即其公司下屬的貨車發生交通事故。無錫成功運輸有限公司還三次因為不履行行政處罰決定而成為被執行人。

2016年至2017年間，該公司下屬的三輛車曾因違反交通法規，被蘇州地區公路管理處共計66,200元人民幣的罰款，但該公司拒不履行，公路管理處向法院申請強制執行。

據了解，無錫成功運輸有限公司於2014年9月成立，是多名老闆合股的公司，一般是貨主找上門後由公司負責托運，主要負責托運的物品以鋼材和其他大宗物品為主，公司規模最大時有七八十輛貨車跑運輸。上述知情人透露，目前掛靠在該公司下面的貨車有17輛，「這17輛車都只是掛靠，不是無錫成功運輸有限公司的」。

無錫高架橋塌橋事故航拍圖。（VCG）

一位自稱受該公司股東委派來看情況的知情人士稱，自10日晚上，該公司負責人已經無法聯繫。他透露，導致高架橋橋面側滑的大貨車上確實運有六卷總重高達170多噸的鋼卷，是從江陰碼頭運來無錫。江陰碼頭距事發地約50多公里，事發地距無錫成功運輸有限公司約20公里。另一名自稱股東的女士表示，涉事車輛設計載重是55噸，目前政府已經勒令公司停業整頓。

（財新網、界面新聞）