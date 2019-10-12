因布拉格反對一中條款 傳中國將中斷直航

針對捷克首都布拉格市決定終止與北京市簽署的友城協議後，捷克總統澤曼（Milos Zeman）日前透露，中國將中斷直航並斷對足球俱樂部的資金援助，不過消息未獲證實。

據捷克新聞社10月10日報道，澤曼在接受Barrandov電視台訪問時透露，中國將對布拉格解除姐妹市採取報復行動，其中包括中止第5條直航航線的談判，原本直航布拉格的航線改飛克羅地亞，最嚴重的是切斷對布拉格斯拉維亞足球俱樂部（Slavia Praha）的資金援助。

布拉格斯拉維亞足球俱樂部是捷克足球甲級聯賽的強隊，大股東是北京中赫集團。以親中立場聞名的澤曼強調，這是中國在捷克最成功的投資。

針對澤曼的發言，布拉格斯拉維亞足球俱樂部不願證實也沒有否認，只強調球隊正專心準備比賽。

布拉格機場則指出，布拉格與中國有4條直航航線，航空公司沒有通知機場最近要調整航班。

中國目前有海南航空、四川航空、中國東方航空直航布拉格，每週12班。

此前10月8日，據台灣中央社消息，布拉格市府對姐妹市協定當中的「一個中國條款」不滿，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，7日決定解除與北京的姐妹市關係。

隨後，中國駐捷克大使館批評此舉「背信棄義」，並威脅如果不改弦更張，「最終損害的將是他們自己的利益」。

10月9日，北京也宣布解除與布拉格的姐妹市關係，原因是對方「粗暴干涉中國內政」，兩市「交往的政治前提和基礎已不復存在」。

布拉格市長賀瑞普（左）此前拜會柯文哲。（中央社）

2016年，中國國家主席習近平訪問捷克，布拉格與北京締結為姐妹市，並且承諾遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

然而，布拉格新市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2018年底一上任，即表示計劃廢除與北京姊妹市協定的一中條款。

梳理髮現，過去半年來，中國為了報復布拉格有意廢除姐妹市協定的一中條款，已接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）等4個捷克表演團隊原訂在中國的演出行程，在捷克政界和文化界引起軒然大波。

自稱「台灣迷」的賀瑞普還曾拜會台北市長柯文哲，他致辭時表示，台北市與布拉格有很多共同價值，包括熱愛民主自由，盼雙方關係能更深化，例如締結為「姐妹城市」。