布拉格解除與北京姐妹城關係　北京政府發聲明：暫停一切官方往來

就歐洲國家捷克首都布拉格決定終止與北京市簽署的友城協議，北京市政府周三（9日）發聲明稱，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

北京政府發聲明稱，立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。（網站截圖）

聲明稱，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人自2018年11月以來，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中方嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中方核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政，公然挑戰同北京市的友城關係，造成惡劣影響，北京市對此表示嚴正抗議。

聲明指出，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，北京政府授權北京政府外事辦公室鄭重聲明：北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。「希望布拉格市有關人員早日認識錯誤，以實際行動消除負面影響。」

中國駐捷克大使館官網周二（8日）亦發布消息稱，布拉格市政的行為可謂「背信棄義」，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍，又敦促當局早日改弦更張，回到促進雙方關係發展的正確軌道。

圖為布拉格城堡。（資料圖片／視覺中國）

據此前報道，布拉格市長赫日布（Zdenek Hrib）去年上任後，提出反對與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」。他表示，市政府為此曾多次向中方交涉，卻得不到任何回應，故決定解除與北京的姐妹市關係。另一邊廂布拉格現時仍與台北保持友好城市關係。

中方則不滿赫日布上任以來多次公開「挺台」，又透露有意放棄中國捐贈的熊貓。北京批評布拉格市政府對中國主權事務造成「非常負面影響」，並破壞了雙邊關係的氣氛。北京過去半年已接連取消4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出以作報復。

今年3月30日，蔡英文曾在總統府接見捷克布拉格市長。（蔡英文Facebook）

據悉，北京市外辦9月12日曾發布消息，北京市與56個城市締結了友好城市關係，分布在五大洲51個國家，其中多數是首都。北京市外辦網站相關信息顯示，北京市的友城包括日本東京、韓國首爾、俄羅斯莫斯科、德國柏林、希臘雅典、埃及開羅、美國紐約等。

（綜合報道）