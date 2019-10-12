習近平任命駐加大使　叢培武「低調」上任

中加關係持續緊張之際，12日，新華社發布消息稱，中國國家主席習近平任命叢培武為駐加拿大大使。

此前6月份卸任駐加大使的盧沙野，7月5日以「中國候任駐法大使」的身份在北京出席中法城市可持續發展論壇，9月份正式上任，晉升為副部。

公開信息中，有關叢培武的個人信息並不多，年齡及出生地均不詳。他曾任中國駐英使館公使銜參贊，2014年接替謝鋒（現任外交部駐港特派員）出掌美大司。

加拿大對於叢培武（左）的上任並未高調歡迎。（中國駐加拿大大使館官網）

就在孟晚舟案舉行聆訊的同一天，叢培武於9月23日向加拿大首席禮賓官、外交部禮賓司長惠勒遞交國書副本。

據悉，叢培武於9月22日抵達加拿大履行新職位，加拿大駐中國大使館只是發了一條一句話的新聞，沒有機場歡迎的場面，十分低調。

在叢培武任命之前，加拿大也更換了駐華大使。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）9月4日宣布，任命資深的商業顧問鮑達民（Dominic Barton）為新任駐華大使。 據瞭解，鮑達民此前曾擔任麥肯錫公司全球總裁、加拿大財政部長經濟顧問等職務，2004年至2009年在麥肯錫公司上海分公司擔任過亞洲業務負責人。