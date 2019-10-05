孟晚舟律師團指控加拿大警方涉違引渡法

華為副董事孟晚舟律師團10月3日指控加拿大皇家騎警與美國聯邦調查局進行「秘密刑事調查」，違反引渡法。加拿大政府律師曾於2日在法庭承認，加拿大拘捕孟晚舟的過程中出現錯誤。

圖為孟晚舟10月3日出席引渡聆訊。（AP）

孟晚舟引渡聆訊3日繼續在加拿大卑詩省最高法院審理。孟晚舟律師團進一步指控加拿大皇家騎警（RCMP），曾將孟晚舟個人電子設備的序列號、密碼等轉交美國聯邦調查局（FBI），涉嫌與美國進行「秘密刑事調查」（covert criminal investigation）。

加拿大政府律師於2日首次承認，加拿大邊境服務局（CBSA）在2018年12月1日拘捕孟晚舟時出現錯誤，但指沒有證據顯示出於惡意。加拿大邊境事務局當時沒收孟晚舟的手機、平板電腦、及手提電腦等電子設備，並取得設備的識別碼和密碼等資料，隨後交予加拿大皇家騎警。

加拿大《環球郵報》指加拿大邊境服務局事後發現，誤將孟晚舟的電子設備資料交給加拿大皇家騎警，而警方表示從未使用孟晚舟電子設備的密碼等資料。對此，孟晚舟律師團提出指控，指加拿大警方將孟晚舟的電子設備資料交給美國聯邦調查局，涉嫌違反「引渡法」。