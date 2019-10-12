【習莫會】莫迪與習近平參觀古寺廟　一致認為中印要攜手發展繁榮

中國國家主席習近平訪問印度，在泰米爾納德邦金奈會見印度總理莫迪。 據中國官媒報道，習近平從下榻酒店驅車前往附近的馬哈巴利普拉姆古寺廟群，「沿途隨處可見習近平主席大幅照片，成千上萬各界群眾和青年學生揮舞中印兩國國旗夾道歡迎，身著民族盛裝的青年男女歡快擊鼓，載歌載舞」。

沿途隨處可見有習近平的巨型照片。（美聯社）

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莫迪在入口處迎接習近平，對其到訪金奈表示熱烈歡迎。習近平表示，去年與莫迪在武漢成功舉行會晤後，引領中印關係進入新階段，今次很高興應邀請來到位處印度南端的泰米爾納德邦，對印度的了解可以更進一步。莫迪隨後就陪同習近平一一參觀並親自講解，兩人又觀看代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈。

習近平指，泰米爾納德邦與中國的交往歷史悠久，自古就與中國有密切的海上貿易聯繫，是古絲綢之路的海上貨物中轉站。中印兩國都是擁有幾千年歷史的文明古國，交流互鑑綿延至今。中印人文交流大有潛力可挖，雙方要以明年中印建交70周年為契機，展開更廣領域、更深層次的人文交流，共同倡導和促進不同文明對話交流，為雙邊關係發展注入更加持久的推動力，續寫亞洲文明新輝煌。

莫迪則表示馬哈巴利普拉姆古寺廟群是印度文化遺產和建築的傑出代表，見證中印兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫。經過幾千年的發展，中印兩國現在都已經成為重要新興經濟體，加強交流合作，對於兩國發展具有重要意義，也將促進全球進步繁榮。

習近平和莫迪一致認為中印要相互尊重、相互學習、相互借鑑，攜手實現共同發展繁榮。（路透社）

報道又提到，習近平和莫迪暢談中印各自國內發展，交流治國理政經驗，一致認為中印要相互尊重、相互學習、相互借鑑，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。習近平在其後的會談上亦再提到，中印互為重要鄰國，是僅有的兩個人口超過10億的大國，維護好、發展好中印關係，是中國堅定不移的政策。當前國際形勢下，中印在維護穩定和推動發展方面肩負著愈來愈重要的責任，要對中印關係把舵定向，從戰略高度和長遠角度規劃中印關係百年大計，為中印關係發展註入強勁內生動力。

（央視新聞）