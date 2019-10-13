【玉林地震】逾千高中生齊唱愛國歌曲　男子造謠有餘震被行拘10日

廣西玉林市北流市昨晚（12日）發生黎克特制規模5.2級地震，震感強烈。事發後，微博上流傳一段當地高中生在地震發生時，聚集操場躲避險並齊唱愛國歌曲《我和我的祖國》的影片，引發網民熱議。 另外，地震發生後，廣西貴港市平南縣有一名男子在網絡發表謠言稱，翌日凌晨還會有餘震，呼籲市民躲避。當地警方將造謠男子拘捕，並依法處以行政拘留10日。

地震發生後，玉林市博白縣高中逾千學生齊唱愛國歌曲。（影片截圖）

中國地震台網消息指出，地震發生時間為昨晚10時55分，震源深度10公里。中國應急管理部消防救援局官方微博發文表示，截至今早（13日）7時，除北流市石窩鎮有6間房屋輕微受損，暫未收到人員傷亡和房屋倒塌的通報。

而地震發生時，玉林市博白縣高中安全疏散學生到操場，逾千名學生集體在操場避險時，合唱《我和我的祖國》。事件引發網民熱烈討論：

有人認為這種做法沒必要：

－ 愛國可以避震。 － 這個新聞看得啼笑皆非。

但亦有不少網民就讚同學生的表現，並批評上述言論是冷嘲熱諷：

－ 歌聲響起，心裏瞬間踏實，果然心中有信仰，心中有國家，人真的可以很強大！ － 唱愛國歌刺痛了誰的心？！是美分吧！ － 真的無語，有些評論裏沒做過學生工作的，沒必要對學校指手畫腳吧。 － 我們有愛國自由，唱歌自由～

此外，廣西貴港市平南縣一名唐姓男子在震後假冒中國地震台網預報「凌晨2點43分至45分鐘右左發生餘震」，在凌晨5時左右被警方抓獲，並被依法處以行政拘留10日。警方表示，該謠言引發網民恐慌，造成不良影響，又指唐男到案後對違法事實供認不諱。廣西地震局則表示，當地發生強烈餘震的可能性不大。