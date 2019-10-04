汶川地震最後搜救犬離世　領犬員：天堂沒有病痛　爸媽等你回來

2008年汶川大地震傷亡慘重，當時參與搜救工作的除了消防員外，還有一眾搜救犬。狗狗「沈虎」當年也曾參加救援工作，牠在上周日（29日）離世，為最後一隻離世的汶川地震搜救犬。

曾參與汶川地震的搜救犬「沈虎」於上周日（29日）離世，享年14歲，約等於人類98歲，是最後一隻曾參與汶川地震救援工作的搜救犬。牠的飼主兼前任領犬員沈鵬在微博發文悼念，「乖寶寶一路走好！天堂沒有病痛！爸媽等你回來」，網民紛紛留言送上安慰。

「沈虎」是最後一隻離世的汶川地震搜救犬。（微博@退休老幹部沈虎）

搜救時犧牲健康

沈虎參與汶川地震搜救時只得3歲，義無反顧地隨著領犬員踏遍頹垣敗瓦，共救出了15人。現場滿地瓦礫碎石，沈虎的腳掌在首天搜救就被割傷，令牠從此走路也一拐一拐，心肺功能也因吸入過多粉塵而下降，導致牠經常咳嗽不止。另外，因搜救工作繁重，食物及食水等亦不足，牠在兩周的搜救行動後暴瘦了6公斤。

沈鵬是沈虎的第二任領犬員，於2016年帶沈虎提早退伍。（微博@中國消防）

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不忍告別戰友 帶沈虎提早退伍​

沈鵬是沈虎的第二任領犬員，合作了長達8年之久。他在2016年退伍前特地為這位「戰友」申請提早退伍，讓他能親自照顧沈虎終老。他向上級提交申請書，表達對沈虎的不捨，「還有9天我即將離開部隊，心裡最牽掛的就是沈虎，因為牠已經十歲半了，需要人對牠十分用心地照顧。在此希望領導能讓我帶著我的戰友沈虎一起退役，讓我在牠剩餘的時日裡陪伴牠、照顧牠，讓牠安享晚年。」他的誠意打動了上級，終破例讓他帶沈虎提早退伍。

沈鵬透露指，沈虎在遇上他前名叫「小黑」，後來才被他改名為沈虎，「因為我也姓沈，想把牠當成自己的兄弟。」沈虎退伍後，終於可一嘗當寵物狗的滋味，告別從前的烽火硝煙，在家人疼愛下安享晚年。