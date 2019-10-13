【玉林地震】香港、廣東震感明顯？　專家：距離較近屬正常現象

廣西玉林市北流市昨晚（12日）發生黎克特制規模5.2級地震，震感強烈。事發後，本港和廣東多地均有居民表示「有震感」。 為何香港、廣東震感明顯？有內地專家表示，北流位於兩廣邊界，與廣東多地距離較近，有輕微震感屬正常現象，不必過度擔憂。

廣西地震震中位置距離香港之西約380公里。香港天文台接獲超過1000名市民報告，稱感到地震，最長有10多秒。（天文台）

中國地震台網中心測定，10月12日下午10時55分，廣西玉林北流市發生5.2級地震。廣東省應急管理廳表示，該省暫未收到人員傷亡和財產損失的報告，湛江、茂名市均有震感。

除了湛江和茂名，不少居於廣州、深圳、佛山等廣東城市的網民，紛紛表示感受到地震，「床在晃」。香港天文台亦接獲超過1000名市民報告，表示感到地震，最長有10多秒，當中以九龍佔最多，他們主要報告有室內懸掛物件擺動。

對此， 廣東省地震局預報研究中心主任鄧志輝解釋道，地震震中位於廣西和廣東邊界，與廣東多地距離較近，附近地區有輕微震感屬正常現象，不必過度擔憂。

他又解釋道，最近在兩廣交界的位置發現一些形成斷裂構造的條件，容易引起中小地震活動增強。而近年兩廣交界地方的地震比較多，3、4級地震出現​​頻次高。尤其粵西、桂東兩地，「但是不一定說地震活動增強，接下來就一定有大地震，還需繼續保持監測關注。」