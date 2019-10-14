雲南18歲女大學生酒後溺亡案　警方重新核查確定「意外落水」

10月12日，雲南昆明一名網民發消息稱，其18歲女兒於9月9日凌晨溺亡，溺水前曾在酒吧內遭人暴力對待和非禮，但當地警方卻指女生「醉酒自殺」。 事情曝光後，引起廣泛關注。官方亦宣布成立工作組核查事件。警方今日通報核查結果，確定為「意外落水」，不涉及刑事犯罪。

雲南18歲女大學生李心草，今年9月溺亡。（網上圖片）

10月14日，昆明警方表示，由於觀看視頻及筆錄，可初步排除他殺，事情初步認定為李心草意外落水、不涉及刑事犯罪，故其同伴任某、羅某、李某未被限制人身自由。

生前疑遭兩男掌摑非禮

10月12日，微博名為「李心草媽媽」的網民發帖稱，她是李心草的母親陳美蓮，女兒今年18歲，是昆明理工大學大二學生。9月9日凌晨，她收到警方消息稱，李心草在盤龍江「醉酒溺水」，兩日後的9月11日，女兒的遺體被打撈上岸。

監控影片顯示，9月9日深夜，一間酒吧內，一名女生被一名黑衣男子按倒在椅子上。隨後另外一男一女出現在畫面中，捉住女生的雙手交談。監控畫面中，女生被黑衣男子2度掌摑，可聽到被打女生的哭聲。而片中被打的女生，疑是自殺女生李心草。

看完監控影片後，陳美蓮表示，對於警方做出「醉酒自殺」的結論難以令人信服。

警：掌摑女事主是要測試是否能夠清醒

針對影片內容，警方在通報中表示，李心草等四人計劃採取AA制相約進城逛街，並非相約自殺，去事發地酒吧時已是當晚的第三場酒。李心草醉酒後曾多次獨自一人去廁所，並多次跑出酒吧門外。

警方稱，影片中，「被壓在身下」和「打耳光」兩個片段存在明顯畫面的跳躍，中間部分被刪除。警方提供的完整視頻顯示，李心草起身後曾摔桌上物品，後被三位同伴勸阻安撫。另據筆錄顯示，羅某掌摑李心草前，曾徵得任某、李某同意，目的是想通過打耳光看李心草是否能夠清醒。

酒吧外的視頻監控及對前後出租車司機的筆錄顯示，李心草凌晨2時左右外出，在其打開右側出租車門後跑到距離酒吧門口約10米的盤龍江落水，羅某、李某此時在車左側，可以排除兩人導致李心草落水，任某則仍在酒吧內。

值得一提的是，陳美蓮曾中質疑當地公安機關一直表現出消極被動和不負責任的態度，「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，就憑空做出「醉酒自殺」的結論。

對此，警方稱，非刑事案件屍檢需要家屬申請，未主動公開辦理情況主要是為保護相關當事人隱私及合法權益。警方曾在派出所內組織死者家屬與涉事人員家屬進行民事調解，但未達成民事賠償協議。