【怨怨相報】雲南漢播音樂擾亂廣場舞　遭大媽拎磚頭狂追

廣場舞在內地大小城市均隨處可見。有人認為，這對於年老的「大媽大叔」而言是種消遣娛樂，也能強身健體；但亦有聲音批評，廣場舞佔用公眾地方，發出的聲浪擾民。 圍繞廣場舞擾民的衝突亦不時出現。在近日，雲南昆明就有一名年輕男子試圖播音響擾亂廣場舞，以作報復，卻反被跳廣舞的大媽拎磚頭狂追，最終要落荒而逃。

事發當日，一班大媽正在跳廣場舞。（影片截圖）

近日，一則「廣場舞大媽對抗他人打擾」的影片在內地網絡廣傳。影片顯示，一名年輕男子將一台音響放在廣場舞團隊中間，並播出其他音樂，試圖擾亂廣場舞。此舉卻遭到大媽們激烈反抗，更有大媽從地上撿起一塊磚頭狂追涉事男子，令他立即落荒而逃。

據了解，這段影片拍攝於9月21日，地點是雲南昆明官渡區某小區。內媒《看看新聞》引述小區住戶稱，大媽們跳廣場舞的時間，通常是晚上7時到10時。有人認為他們發出的聲音不大，在可以接受的範圍內；但亦有住戶覺得擾民，甚至致電報警投訴。

音量大於70分貝 超出官方夜間噪音排放標準

《看看新聞》又引述當地一名廣場舞愛好者稱，片中的年輕男子說廣場舞影響到他，但跳舞的大媽們不聽，他便拿來一個音響，「吵得給她們跳不成，後來一個人就拿磚頭攆他。」

報道又指，在當時事發地的廣場上，有兩批正在跳廣場舞的市民。用手機測試分貝的軟件測試顯示，兩邊分別在50米左右的地方，音量都超過70分貝。根據中國現行的社會生活環境噪音排放標準，除去室內噪聲排放以外，夜間最高噪音排放限值為55分貝，而大媽們的廣場舞音響音量已經遠遠超過這個標準。

事件傳到網上，引起大批網民熱議，普遍對男子表示支持，並直指廣場舞「噪音污染」：