【逃犯條例】劉澤基接受央視專訪：國慶受邀是對香港警察最大支持

在7月30日的葵涌警署外衝突中，警長劉澤基舉槍的畫面被傳媒拍下，相片傳到內地後，內媒和大批網民為其叫好，暱稱其為「光頭警長」。時近十一，劉澤基和另外9名香港警察獲邀遊覽首都北京，並觀看國慶70周年慶祝大典。 央視《面對面》昨晚（13日）播出劉澤基的專訪。他表示，這次邀請是對香港警察最大的支持和鼓勵。

劉澤基現身國慶大典現場。（01直播）

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在央視10月13日晚播出的《面對面》中，受訪的劉澤基表示，獲邀參加今年的國慶閱兵觀禮，是對香港警察最大的支持和鼓勵。

據央視官網介紹，《面對面》是長篇人物專訪節目，能進入《面對面》的人物都是重量級的，他們中有新聞事件中的焦點人物，有新聞話題中的權威人物，有時代變革中的風雲人物，有備受關注的公眾人物。

劉澤基接受央視《面對面》節目專訪。（央視）

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對於當日在葵涌警署外舉槍，劉澤基稱，當時是想舉槍自衛，實屬無奈之舉。「我們把他們看作是中國人，看作是我們自己人。現在看來，他們完全不知道我們在愛惜他們。他們的表現告訴我，他們根本就沒有當我們警察是人。」

至於受邀訪京，劉澤基形容，第一次來到首都北京，乘坐的飛機到達北京上空時，不由自主地向下望去，「這是回家的感覺。」參加閱兵觀禮的前一天，他還去爬長城，稱這是他從小的願望，「小時候我對長城的第一印象就是保護我們中國人，幾千年都沒變過，都在保護我們中國人。」

他又稱，中國強大做中國人才能驕傲，告訴全世界中國人不能夠被欺負，「過去我們被外國欺負得太多了，現在我們中國人強大起來了，能夠在世界舞台裡面站起來，這是一種驕傲，我們中國人有多棒。」

劉澤基於10月7日發微博批評裁判官處事方法「和鼓勵暴徒去犯法有什麼分別」，並進一步質疑香港司法機構對示威者縱容和輕判。

舉槍事件後受內地熱捧

劉澤基在舉槍事件後成為內地網民熱捧對象，甚至開通新浪微博，不時發表對香港局勢的意見，更有超逾80萬粉絲追蹤。

不過，他於10月7日發微博批評裁判官處事方法「和鼓勵暴徒去犯法有什麼分別」，並進一步質疑香港司法機構對示威者縱容和輕判。其言論引起外界質疑，或違反《警察通例》「避免參與使市民誤會會影響其公正執行職務的活動」、《公務員守則》的政治中立原則，更有人質疑他的言論有藐視法庭之嫌。