中國發布糧食安全白皮書　提四項政策主張

繼1996年後，時隔23年，中國發布第二部糧食白皮書。

今天（14日）下午，國務院新聞辦公室發佈《中國的糧食安全》白皮書，全面介紹中國糧食安全成就，以增進國際社會對中國糧食安全的了解。

據悉，白皮書約1.2萬字，分為前言、中國糧食安全成就、中國特色糧食安全之路、對外開放與國際合作、未來展望與政策主張、結束語等6部分。

國務院新聞辦公室發表《中國的糧食安全》白皮書。（網上圖片）

白皮書全面總結了中國糧食安全取得的歷史性成就，闡述了1996年特別是中共十八大以來中國在保障糧食安全方面實施的一系列方針政策和舉措辦法。介紹了中國糧食對外開放和國際合作的原則立場，並提出了未來中國糧食問題的政策主張。

白皮書指出，中國已實現穀物供應基本自給。2018年，中國穀物產量6.1億噸，佔糧食總產量的90%以上，比1996年的4.5億噸增加1.6億噸。目前，中國穀物自給率超過95%，為保障國家糧食安全、促進經濟社會發展和國家長治久安奠定了堅實的物質基礎。

白皮書突出強調了國家糧食安全是頭等大事的戰略定位，指出從中長期看，中國的糧食產需仍將維持緊平衡態勢，確保國家糧食安全這根弦一刻也不能放鬆。

10月糧食成熟，黑龍江雙鴨山農民駕駛收割機收割。（視覺中國）

白皮書並提出四項政策主張，分別是：提高糧食生產能力、加強儲備應急管理、建設現代糧食流通體系、積極維護世界糧食安全。

白皮書還系統闡述了中國特色糧食安全之路，向國際社會貢獻了保障糧食安全的中國方案。

據瞭解，中國用佔全球9%的耕地、6%的淡水資源，養活了近20%的人口，實現了從飢餓到温飽再到小康的鉅變，既保障了中國自身的糧食安全，也為全球的糧食安全做出了積極貢獻。