【糧食安全】全國夏糧豐收　清查糧庫家底避免受貿易戰衝擊

農業農村部公布最新數據稱：夏糧收穫近八成，2019年夏糧豐收已成定局，平均單產提高10公斤。預計夏糧面積達到4億畝，與2018年持平；單產水平繼續提升。
糧價是百價之基，穩定了糧價，也就是穩定了CPI預期。中美貿易戰的大形勢下，2019這樣一個特殊年份，中國農業基礎的壓艙石作用分外突顯。
2019年5月22日，湖北襄阳樊城区牛首镇张湖村的小麦成熟了，农民抓紧晴好天气抢收抢晒。（視覺中國）
近期，中央頻繁強調糧食安全問題。中共總書記習近平主持召開中共中央全面深化改革委員會（「深改委」）第八次會議，內中提及中國將「加快構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系」，這是中國糧食安全議題月內第二度出現在北京高層的議事日程上。
5月7日，國務院也曾會議部署全國層面的糧庫大清查。在這次以可視電話形式舉行、包括從中央到地方糧食管理和收儲相關部門在內人員參加的會議上，國務院將自2018年7月開始即行準備的儲備糧大清查推行到全國。
對於正在進行的這次糧庫大清查的目的，負責這次大清查的部際協調機制副召集人，國家糧食和物資儲備局長張務鋒稱，是要確保摸清「家底」、整改問題，「向黨中央、國務院交上一本實實在在的『明白賬』」。
類似的說法，在2019年2月舉行的另一次動員會上，國務院副總理韓正也曾明白傳達。針對糧食安全問題，習近平曾表示，「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧。」
2019年1月到4月，中國自美進口大豆銳減70.6%。（資料圖片）
中國自美進口大豆銳減
過去幾年中國一直是美國大豆最主要買家。2017年美國約有60%的大豆銷往中國。就在美國向中國揮舞加徵關稅這把「雙刃劍」後，不可避免地傷及本國幾乎所有大豆從業者，導致美豆對華出口大幅下降，豆農利益受到巨大衝擊。
但近年來，中國對大豆需求快速增加，產需缺口也在不斷擴大。減少進口，就得增加自有產量。因此，中國正在引導農民擴大大豆種植面積。
據了解，東北大豆產區、黃淮海產區和長江流域產區是中國大豆傳統種植區域。根據農業農村部日前發佈的《大豆振興計劃實施方案》，今年中國將擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1,000萬畝，力爭到2020年大豆面積達到1.4億畝，大豆自給水平提高1個百分點，2022年達到1.5億畝。隨着中國對大豆政策的支持，中國國產大豆產量應該會大幅上升。
當然，暫時大豆還需大量進口，在需求拉動下，中國大豆進口雖然還會繼續維持高位，但進口來源將得到優化，例如可從俄羅斯、巴西等地進口。
數據顯示，2019年1月到4月，中國自巴西進口大豆增長46.8%，自加拿大進口增長264.9%，自阿根廷進口增長2310.6%。與此形成強烈反差，自美進口大豆銳減70.6%。