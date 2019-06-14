【糧食安全】全國夏糧豐收　清查糧庫家底避免受貿易戰衝擊

農業農村部公布最新數據稱：夏糧收穫近八成，2019年夏糧豐收已成定局，平均單產提高10公斤。預計夏糧面積達到4億畝，與2018年持平；單產水平繼續提升。 糧價是百價之基，穩定了糧價，也就是穩定了CPI預期。中美貿易戰的大形勢下，2019這樣一個特殊年份，中國農業基礎的壓艙石作用分外突顯。

2019年5月22日，湖北襄阳樊城区牛首镇张湖村的小麦成熟了，农民抓紧晴好天气抢收抢晒。（視覺中國）

近期，中央頻繁強調糧食安全問題。中共總書記習近平主持召開中共中央全面深化改革委員會（「深改委」）第八次會議，內中提及中國將「加快構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系」，這是中國糧食安全議題月內第二度出現在北京高層的議事日程上。

5月7日，國務院也曾會議部署全國層面的糧庫大清查。在這次以可視電話形式舉行、包括從中央到地方糧食管理和收儲相關部門在內人員參加的會議上，國務院將自2018年7月開始即行準備的儲備糧大清查推行到全國。

對於正在進行的這次糧庫大清查的目的，負責這次大清查的部際協調機制副召集人，國家糧食和物資儲備局長張務鋒稱，是要確保摸清「家底」、整改問題，「向黨中央、國務院交上一本實實在在的『明白賬』」。

類似的說法，在2019年2月舉行的另一次動員會上，國務院副總理韓正也曾明白傳達。針對糧食安全問題，習近平曾表示，「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧。」