昆明警方通報女大學生溺亡案：成立專案組一查到底

據昆明市公安局官方微博消息，今（14日）晚昆明警方通報女大學生李心草溺亡事件官方調查，指出提級成立由市公安局分管副局長任組長的專案組，對李心草的死亡立案偵查。市級檢察機關同步介入監督，市公安局督察支隊牽頭成立工作組，對專案工作進行督察，對盤龍分局前期工作開展倒查。

昆明市公安局表示堅持實事求是、一查到底的原則，一定公正執法、查清真相，並將適時公布案件進展情況。

雲南18歲女大學生李心草，今年9月溺亡。（網上圖片）

10月12日，昆明理工大學大二學生李心草的媽媽陳美蓮在微博發布消息稱，其18歲女兒於9月9日凌晨在盤龍江溺亡，溺水前曾在酒吧內遭人暴力對待和非禮，但當地警方卻指女生「醉酒自殺」，尚不構成刑事案件。故其同伴任某、羅某、李某未被限制人身自由。

據監控影片顯示，9月9日深夜，一間酒吧內，一名女生被一名黑衣男子按倒在椅子上。隨後另外一男一女出現在畫面中，捉住女生的雙手交談。監控畫面中，女生被黑衣男子2度掌摑，可聽到被打女生的哭聲。而片中被打的女生，疑是溺亡女生李心草。

陳美蓮質疑昆明市公安局盤龍區分局一直表現出消極被動和不負責任的態度，「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，就憑空做出「醉酒自殺」的結論。

事件曝光後，引起內地輿論廣泛關注與質疑。昆明警方亦宣布成立工作組核查事件。今天上午有內媒報道昆明警方通報核查結果，確定為「意外落水」，不涉及刑事犯罪。不過其後昆明警方宣傳負責人對媒體上午發佈的相關報道通報予以否認，並表示警方依然正在做相關工作。

南方網指出事件讓人聯想起不久前的孫小果案，似乎有著同樣的脈絡——事件曝光引發輿情後，有關部門開始重視，重新核查事件、處理問題，啟動執法監督程序。可是沒有媒體報道，案件會不會就石沉大海，悄無聲息過去？

對於李心草溺亡事件，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天在微博發文稱，警方的公信力由於長期不夠高，一旦面對公共輿論事件，經常不足以消除質疑，警方對此要有充分認識。李心草死得確實有些蹊蹺，醉酒這個原因與意外落水死亡這個結果之間的邏輯有著極高的偶然性，任何一點反常的跡像都可能對它構成挑戰。

胡錫進表示，這件事情最後要聽官方的權威通報。另外，他指出，三名涉事者都是普通人，他們顯然沒有操縱警方調查的能力，更何況在孫小果事件後，昆明警方經過了嚴厲整頓，很難設想他們為這起目前看不到有特別因素的死亡案件弄虛作假，承擔不可承受的高風險。