NBA勒邦占士稱莫利撐港因有誤解　中方：交流合作前提是相互尊重

在今天（15日）中國外交部例行記者會上。有記者提問稱，美國NBA洛杉磯湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）稱，火箭隊總經理莫利（Daryl Morey） 發佈涉港推特時，對當時情況「有一些誤解」。勒邦占士還警告言論自由會帶來負面影響。

對此，外交部發言人耿爽表示，已經多次就此事作出過回應了。耿爽稱，可以再重申一下，體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。與此同時，無論在中國，在美國，還是在世界其他地方，交流合作的一個重要前提就是相互尊重。

據悉，受莫利事件影響，NBA總裁施華（Adam Silver） 曾在10月9日抵達上海後，和湖人、籃網兩隊進行了一次激烈的討論。

據NBA知名記者Shams Charania報道，討論中，施華很直接地向球員們表達了自己的想法，他認為球員應該主動去面對媒體，並支持聯盟關於言論自由的開放態度。

勒邦占士早前隨湖人到上海和深圳，出戰NBA季前賽。（資料圖片／Getty Images）

施華的表態被質疑把責任推卸給球員，引發不滿。NBA湖人隊球星勒邦占士認為，在球員們發聲之前，施華和NBA需要先解釋清楚情況。

勒邦占士稱，如果NBA不能接受媒體採訪，回答所有關於中國和NBA的問題與動態，那麼僅僅由球員來承擔這樣的責任是不公平的。

10月15日，勒邦占士首次就莫利事件表態稱，「我們發推特（Twitter）必須要小心，我們當然擁有言論自由，但言論可能會帶來很多負面效應。」

記者追問他為何認為莫利發推特前不瞭解香港局勢，勒邦占士答道：「我相信，他要麼是被誤導了，要麼是不瞭解當前真實狀況。如果他懂，那隨他便吧。」

Twitter湧現不同的諷刺改圖，批評占士為金錢「跪低」。（網上截圖）

不過勒邦占士的「莫利撐港或因被誤導」論，引發美國網民大為不滿，批評占士為金錢「跪低」，Twitter湧現不同的諷刺改圖。其中一幅在占士擁有3隻冠軍指環中，被網民將其中一隻改成中國國旗，豎起戴上戒指的手指作出「Keep Silent」（不要發聲）的動作，諷刺占士在牽涉中國議題便會有別以往為人權發聲的態度。