【逃犯條例】火箭莫利撐港激嬲內地網民　二百NBA球迷齊聚修頓

NBA球隊火箭總經理莫利(Daryl Morey)早前於社交媒體Twitter,上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片,表態支持本港近期的示威活動,其表態引起內地網民不滿,揚言應封殺火箭。有網民發起今晚(15日)7時半於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜感謝莫利聲援香港,號召NBA球迷穿球衣出席。晚上約200名球迷風雨無阻響應號召,球場牆上貼有莫利及諷刺勒邦占士文宣,籃球架上貼有特首林鄭月娥圖片,球迷輪番投籃。

籃球架上貼有林鄭月娥圖片。(林振華攝)

晚上7時許,修頓球場約有200人聚集,有人將特首林鄭月娥圖片貼在籃球架上,輪番投籃;又將國家主席習近平、林鄭及立法會議員何君堯圖片貼在地上,按步法投籃。另外,球場邊牆上貼有莫利頭像文宣,另外貼有諷刺勒邦占士文宣。其後球迷在球場上集合,高舉美國國旗,高呼「Stand With Morey、Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」、「光復香港,時代革命」等口號。由於現場下起滂沱大雨,約200名球迷到看台避雨,並為浮屍油塘的15歲少女陳彥霖默哀一分鐘,完成後球迷自由發言。

球迷舉起美國國旗。(林振華攝)

三名球迷先後發言,指自由與民主的爭抗是全世界之戰,勒邦占士早年引用著名民運領袖馬丁路德金名句「任何地方的不公不義,都威脅著所有地方的公平正義」,球迷希望勒邦士占及全世界銘記於心。在過去四個月,香港200萬人上街,政府拒絕五大訴求,令香港人失望,香港的自由與民主已達危險境地。從籃球學會團結及永不放棄,所以香港人不會放棄,直至實現五大訴求。

逾百籃球迷齊集修頓球場。(林振華攝)

活動發起人之一表示,近日內地抵制NBA,嘗試以經濟實力壓制企業取得政治資本,會威脅自由及人權,他希望外國人士可以支持香港抗爭。他身穿勒邦占士球衣,原是勒邦占士的球迷,喜歡勒邦占士的原因除了球技外,亦因勒邦占士會為他人發聲,關注美國不同議題,例如平權、黑人被歧視問題及捐款予窮人,現在卻不願與香港人「站一起」,更諷刺莫利,冀勒邦占可以盡快「同我哋企埋一齊」。

NBA球隊火箭總經理莫利(Daryl Morey)早前上載「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」標語圖片。(網上圖片)

美國男子職業籃球聯賽(NBA)球隊火箭(Houston Rockets,侯斯頓火箭)總經理莫利(Daryl Morey)早前於社交媒體Twitter,上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片,表態支持本港近期的示威活動,其表態引起內地網民不滿,揚言應封殺火箭,事件亦令中國籃球協會及內地多間公司暫停與火箭合作,包括李寧、Vivo等,購物網站淘寶亦將火箭產品下架。

事後火箭班主費迪達於Twitter發帖與莫利「割席」,指莫利不能代表火箭發言,又指球隊非政治組織,而NBA首席傳播官巴斯(Mike Bass)亦發聲明,指莫利言論深深冒犯了中國的朋友及球迷,對此感到遺憾,又稱NBA非常尊重中國的歷史和文化,並希望以體育及NBA凝聚人及連接不同文化。中央電視台發聲明公布,暫停轉播今年NBA開季前的中國賽,騰訊體育亦一度暫停播放NBA季前賽,至上周六復播部分比賽。另外,洛杉磯湖人球星勒邦占士(LeBron James)認為莫利是受到錯誤的資訊誤導所致,「很多人因而受到傷害,不止是經濟,還有身體、情感和精神上。」