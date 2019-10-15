【逃犯條例】火箭莫利撐港激嬲內地網民　二百NBA球迷齊聚修頓

NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於社交媒體Twitter，上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，其表態引起內地網民不滿，揚言應封殺火箭。有網民發起今晚（15日）7時半於灣仔修頓球場舉行「Stand With Morey」籃球之夜感謝莫利聲援香港，號召NBA球迷穿球衣出席。晚上約200名球迷風雨無阻響應號召，球場牆上貼有莫利及諷刺勒邦占士文宣，籃球架上貼有特首林鄭月娥圖片，球迷輪番投籃。

籃球架上貼有林鄭月娥圖片。（林振華攝）

晚上7時許，修頓球場約有200人聚集，有人將特首林鄭月娥圖片貼在籃球架上，輪番投籃；又將國家主席習近平、林鄭及立法會議員何君堯圖片貼在地上，按步法投籃。另外，球場邊牆上貼有莫利頭像文宣，另外貼有諷刺勒邦占士文宣。其後球迷在球場上集合，高舉美國國旗，高呼「Stand With Morey、Stand With Hong Kong」、「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」、「光復香港，時代革命」等口號。由於現場下起滂沱大雨，約200名球迷到看台避雨，並為浮屍油塘的15歲少女陳彥霖默哀一分鐘，完成後球迷自由發言。

球迷舉起美國國旗。（林振華攝）

三名球迷先後發言，指自由與民主的爭抗是全世界之戰，勒邦占士早年引用著名民運領袖馬丁路德金名句「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義」，球迷希望勒邦士占及全世界銘記於心。在過去四個月，香港200萬人上街，政府拒絕五大訴求，令香港人失望，香港的自由與民主已達危險境地。從籃球學會團結及永不放棄，所以香港人不會放棄，直至實現五大訴求。

逾百籃球迷齊集修頓球場。（林振華攝）

活動發起人之一表示，近日內地抵制NBA，嘗試以經濟實力壓制企業取得政治資本，會威脅自由及人權，他希望外國人士可以支持香港抗爭。他身穿勒邦占士球衣，原是勒邦占士的球迷，喜歡勒邦占士的原因除了球技外，亦因勒邦占士會為他人發聲，關注美國不同議題，例如平權、黑人被歧視問題及捐款予窮人，現在卻不願與香港人「站一起」，更諷刺莫利，冀勒邦占可以盡快「同我哋企埋一齊」。

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NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前上載「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」標語圖片。（網上圖片）

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊火箭（Houston Rockets，侯斯頓火箭）總經理莫利（Daryl Morey）早前於社交媒體Twitter，上載一張寫有「Fight For Freedom、Stand With Hong Kong」的標語圖片，表態支持本港近期的示威活動，其表態引起內地網民不滿，揚言應封殺火箭，事件亦令中國籃球協會及內地多間公司暫停與火箭合作，包括李寧、Vivo等，購物網站淘寶亦將火箭產品下架。

事後火箭班主費迪達於Twitter發帖與莫利「割席」，指莫利不能代表火箭發言，又指球隊非政治組織，而NBA首席傳播官巴斯（Mike Bass）亦發聲明，指莫利言論深深冒犯了中國的朋友及球迷，對此感到遺憾，又稱NBA非常尊重中國的歷史和文化，並希望以體育及NBA凝聚人及連接不同文化。中央電視台發聲明公布，暫停轉播今年NBA開季前的中國賽，騰訊體育亦一度暫停播放NBA季前賽，至上周六復播部分比賽。另外，洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）認為莫利是受到錯誤的資訊誤導所致，「很多人因而受到傷害，不止是經濟，還有身體、情感和精神上。」