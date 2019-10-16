【人權法案】外交部：強烈憤慨和堅決反對　必將採取有力措施反制

美國眾議院在本港時間10月16日早上，通過《香港人權與民主法案2019》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實。 在北京，中國外交部對法案通過表示強烈憤慨和堅決反對，稱中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。

中國外交部表示，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。（資料圖片）

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中國外交部表示，對美國國會眾議院執意通過所謂「香港人權與民主法案」表示強烈憤慨和堅決反對。

外交部重申，當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題。「美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心。」

外交部強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。（資料圖片）

外交部指出，美國在香港也有重要利益。如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。

外交部強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。「我們奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。」

外交部駐港公署亦發表聲明，批評美國一些政客執意通過「2019年香港人權與民主法案」等涉港議案，公然為「反中亂港分子」撐腰打氣，挑釁「一國兩制」原則底線，粗暴干預香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性。

駐港公署稱，美方一些勢力企圖在港製造「顏色革命」、打「香港牌」，讓香港繼續亂下去，趁火打劫，遏制中國發展，其險惡用心昭然若揭；又稱「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功，香港人享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利和自由，是任何不帶偏見的人士都不會否認的事實。