【人權法案】美國眾議院通過涉港法案　特區政府表示遺憾

政區政府周三（16日）對美國國會眾議院通過《香港人權與民主法案》以及另外兩項有關香港的法案和議案表示遺憾。政府發言人表示，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實；「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

必定全力維護人權和自由​

發言人稱：「保障人權和自由是特區政府的憲制責任，《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。除了《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定亦繼續有效。特區政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。」



發言人謂，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，引致地區及民生設施遭到破壞，市民受到傷害；對此，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方根據武力使用指引，在實際可行的情況下，在使用武力前發出警告，同時只使用適當的武力，「警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，盡快令社會恢復秩序。」同時，獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）正在審視自6月以來的一連串大型公眾活動，包括警方採取的相應行動，以釐清相關事實，並擬備報告。監警會已成立國際專家小組協助有關工作，而報告的內容將會公開。

示威者高舉標語要求爭取自由與自治。（資料圖片／路透社）

普選特首要達致各方可接受共識

在戰略物品貿易管制方面，根據《基本法》，香港是單獨的關稅地區，發言人強調：「我們一直按香港法律和國際管制清單全面執行戰略物品進出口和轉口管制並嚴格執法，亦會一如既往繼續就此與美國及其他貿易夥伴保持緊密合作。」



「在政制發展方面，由『一人一票』普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。」發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。