最高法：全國未結案量處高位　「一把手」要督辦久押不決案件

全國法院審判執行工作推進會周二（15日）召開，最高人民法院院長周強出席會議並講話。他強調，要加強審判管理，集中開展「鞏固基本解決執行難工作成果」專項執行行動，確保圓滿完成全年審判執行任務。 會議又指出，全國法院未結案量仍處高位，最高法要求各級法院「一把手」做好案件評查和長期未結、久押不決案件清理工作，「要靠前指揮、掛賬督辦」。

全國法院審判執行工作推進會指出，全國法院未結案量仍處高位。（資料圖片／視覺中國）

據會議介紹，今年前三季度，全國法院審判執行效率持續提高，審判執行質效穩中向好，「基本解決執行難」成果得到鞏固。同時，各地法院工作發展不平衡問題還比較突出，當前全國法院未結案件總量仍處於高位，辦案任務依然艱巨繁重。

會議要求，要做好案件評查和長期未結、久押不決案件清理工作，各級法院「一把手」要靠前指揮、掛賬督辦，確保清理效果。

會議強調，要加強審判流程標準化建設，確保審判管理制度在各環節有效落實。要健全統一裁判尺度工作機制，推動建立高級法院審判指導文件和參考性案例備案機制，促進全國法院裁判尺度統一。

從本月中旬到明年全國「兩會」期間，全國法院將集中開展「鞏固基本解決執行難工作成果」專項執行行動。（資料圖片／視覺中國）

會議還要求，從本月中旬到明年全國「兩會」期間，全國法院集中開展「鞏固基本解決執行難工作成果」專項執行行動。

會議最後強調，要加強組織保障，確保圓滿完成全年審判執行任務。各級法院黨組要切實承擔主體責任，黨組書記、院長要認真履行第一責任，審判管理部門要全面履行職責，加強審判態勢研判，及時提供決策建議。

（澎湃新聞）