【非洲豬瘟】人大倡實行生豬最低收購價　農業農村部：尚無法實施

內地受非洲豬瘟影響，豬肉市場價格持續攀升，生豬供應亦出現萎縮。全國人大日前有人大代表提議，官方應實行生豬最低收購價制度。 農業農村部今天（16日）對此作出回應，指該部會同發改委、財政部深入研究後，普遍認為實施這一政策面臨的實際困難較大，目前尚無法實施。

內地受非洲豬瘟影響，豬肉市場價格持續攀升，生豬供應亦出現萎縮。（資料圖片）

農業農村部指出，首先，相關提議不符合市場化改革方向。按照《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，凡是能由市場形成價格的都交給市場，政府不進行不當干預。

其次，生豬供給價格彈性大，如果出台最低價格政策，將使市場形成生豬養殖不會虧損或不會明顯虧損的預期，刺激大量社會資本湧入生豬養殖行業，使生豬產品產能大幅擴張，極易形成「托市收購（以國家儲備庫為依託的烘托糧食最低收購價的收購工作）、產量增加、不得不再托市收購」的惡性循環，成為巨大的財政負擔。

再者，實施最低收購價制度，需要配套建立相應的儲備能力，而豬肉屬於鮮活農產品，儲備成本高、週期短，操作難度大。最後，各地養殖方式、規模、品種、成本、品質標準存在較大差異，很難制定一個適當的、統一的最低收購價標準。

（農業農村部）