【非洲豬瘟】農業農村部：疫情未發生二次擴散　有保障養殖戶權益

農業農村部近日發布對於非洲豬瘟疫情防控工作的答覆文件，提到通過優化監測、活豬調運管理等工作，中國自去年8月以來的所有已發疫情均已得到有效處置，沒有發生二次擴散，同時依靠活豬保險推廣以及撲殺補助政策，有保障養殖戶基本的權益。

農業農村部指，自去年8月以來的所有已發疫情均已得到有效處置，沒有發生二次擴散。（視覺中中國）

根據文件內容，農業農村部已明確要求全面實施屠宰環節非洲豬瘟自檢，鼓勵養豬場戶自行展開非洲豬瘟檢測，或委託獸醫社會化服務機構展開檢測工作，提高監測排查的針對性和有效性；在活豬及活豬產品的調運管理上，有優化省內活豬調運管理，明確疫區所在的縣省暫停活豬調出，不再限制疫區所在縣以外的其他縣在省內調運活豬，不再限制疫區所在省的相鄰省外調活豬，允許疫區所在縣符合條件的屠宰企業的活豬產品在省內調運。

文件亦提到，農業農村部同時加強活豬檢疫及調運監管措施，明確了「點對點」調運的養殖、屠宰企業條件及生豬調運前抽檢要求，規定調運種豬、商品仔豬、出欄肥豬實施非洲豬瘟檢測的比例；活豬運輸車輛應經備案並加裝GPS系統，跨省調運種豬、商品仔豬應接受省際間監督檢查。

農業農村部指活豬保險推廣以及撲殺補助政策，有保障養殖戶基本的權益。（視覺中國）

另一方面，文件指在非洲豬瘟防控工作中，銀保監注重發揮保險作用，在鼓勵全面推廣活豬保險，發揮保險的經濟補償功能的同時，發揮保險的社會管理功能，將無害化處理作為保險理賠的前提條件，建立完善保險與病死畜禽無害化處理聯動機制。農業農村部亦正積極協調財政部進一步縮短中央財政強制撲殺補助經費結算和下撥周期，將按年度結算縮短為按半年結算，並未來將根據防控工作需要，繼續完善強制撲殺補助政策措施，做好經費保障。

（農業農村部）