記者出身雲南女副市長被查　與副部級「老虎」有交集

15日，據云南省紀委監委消息：雲南省保山市人民政府副市長、隆陽區委書記耿梅涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

資料顯示，耿梅是雲南隆陽人，1968年9月生，畢業於雲南大學中文系新聞專業，畢業後曾在媒體從業9年。她1998年開啟仕途，先後出任施甸縣水長鄉黨委副書記、鄉長、保山市政府黨組成員、副市長、隆陽區委書記等職務。

耿梅最近一次公開露面是在10月8日，當天下午，副市長、區委書記耿梅到保山市二院調研指導工作。

近年來，保山市不少官員落馬。2018年5月3日，保山市委原副書記、市長段躍慶被查，2018年10月26日，保山市環境保護局原調研員劉學嚴被查。

更早之前，2014年3月，雲南省政府原副省長、黨組成員，普洱市委原書記沈培平被查。沈培平曾在保山任職20餘年，任過保山地委副秘書長、保山市委常委等職。中紀委通報稱，沈培平利用職務上的便利為他人謀取利益，收受鉅額賄賂；與他人通姦。

沈培平被通報接受調查兩個月後，與沈培平有過交集的孔垂柱辭職。孔垂柱曾任保山地委書記5年，在其任保山地委書記期間，沈培平任過保山地區施甸縣委辦公室主任、保山地委副秘書長、保山地區騰衝縣委書記；耿梅當時則先後在保山地委宣傳部、保山日報社工作。