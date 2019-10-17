世界知識產權組織：中國去年專利申請量達154萬　連續8年全球第一

世界知識產權組織（WIPO）報告指，去年中國專利申請數量達到創紀錄的154萬件，佔全球總量46.4%，也是連續8年全球第一，尤其在通信和電腦技術居領先地位。

世界知識產權組織（WIPO）報告指，去年中國專利申請數量達到創紀錄的154萬件。（視覺中國）

該組織周三（10月16日）稱，數據包括中國專利局收到的來自境外創新者和公司尋求保護的知識產權申請。2018年中國的專利申請數量，比2017年增加11.6%。美國位居第二，專利申請數量近60萬件，同比減少1.6%，為10年來首次下滑。

報告指出，全球專利申請共330萬件、商標申請1430萬件、工業品外觀設計申請130萬件，其中三分之二來自亞洲。中國在所有這3個領域均位居首位，其專利申請數量相當於後面10大排名國的申請數量總和，其中包括日本（第三位）、韓國（第四位）和歐洲（第五位） 。

世界知識產權組織總幹事高銳（Francis Gurry）指出，亞洲日益成為知識產權申請的全球動力，其中，印度「有令人印象深刻的增加」，而中國已成為「驅動力」，「來自中國或去往中國的專利申請的數量、中國國家知識產權局受理的專利申請的確極不尋常。」