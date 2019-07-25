收購舊機壞機再用假冒零件維修　浙江搗破製售假冒華為手機工場

浙江杭州臨安區近日搗毀一個生產假冒華為手機的工場，警方現場查獲超過600部華為手機，以及其他舊手鬆、拆裝零部件逾5000件。 警方指，不法集團製售的假冒華為手機，出廠價僅1000元（人民幣．下同），售價則為3000元至4000元，涉案總金額高達數百萬元。

製售假冒華為手機的工場。（澎湃新聞）

警方4月上旬在日常走訪時，發現某出租屋長期大門緊閉。經初步探訪確定，出租屋內是一個假冒華為手機的拆、裝、售加工工場。4月17日，警方出動40多名警力，現場抓獲10名疑犯。

據介紹，不法集團會先安排維修人員把陳舊或損壞的華為手機，更換假冒零件修理好及貼上保護貼，包裝人員就會將手機裝入新盒封好。簡單幾個步驟後就能「生產」一部「全新」的華為手機，最後通過網絡購物平台及門市以新品價格出售。

不法集團以流水線模式生產銷售假冒華為手機。（澎湃新聞）

經警方調查，主犯姜某去年10月起在臨安租屋作為製假工場，從外地大量購買陳舊的華為手機及假冒華為商標用的配件和包裝物，再僱傭人員以流水線模式生產銷售，部分人負責採購陳舊或損壞手機及零部件，部分人負責流水線生產組裝，部分人負責異地儲運。假冒華為手機生產完成後，姜某就與他人合作銷售至全國各個省市。短短一年內，姜某等人的製假售假金額就高達數百萬元。

目前，姜某等10名疑犯因涉嫌假冒註冊商標罪，被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（澎湃新聞）