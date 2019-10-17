任正非：中美之間不會脫鉤　6G可能十年以內投入使用

中國通信設備巨頭華為技術公司創始人任正非16日在廣東深圳的總部接受了日本共同社採訪。對於比今後全面普及的高速大容量第5代（5G）移動通信系統更先進的第6代（6G），他表示可能10年以內投入使用。這是任正非首次接受日本媒體專訪。

任正非對美國5月針對華為啟動的出口禁令或長期持續表示了擔憂，但對於美中爭奪技術領導權可能導致全球經濟被割裂，則否定說「不會」。他指出「中美之間不會脫鉤，還是要互相依存的」，中國「還有很多不受制裁的公司」，認為經濟全球化不可阻擋。

任正非表示，華為同步啟動研究了6G。圖為今年7月在在鄭州舉行的2019華為軟件與人工智能產業峰會。（資料圖片）

任正非還透露說「6G我們也是同步啟動研究的」，「6G的使用可能10年以後」，「這是我一個保守的估計」。

5G系統蘊含著大幅改變人們生活的可能性，華為在該領域領先世界，也成為了導致美國對華警惕的主要因素。

對於和美國的衝突，任正非稱「我們誰也沒有想像到美國的打擊會有這麼厲害」，還表示若有與日本和歐洲的合作，就能繼續致力於5G和6G。

他對美中對立日益嚴重強調說「美國不斷地封閉自己的國家」，而「中國一步一步地加大了開放」，只要中國持續開放，就不會發生冷戰。對全球進入新冷戰的看法表示了否定。

華為16日發佈消息稱，今年前三季度（1至9月）銷售收入達6108億元，同比增長24.4%。