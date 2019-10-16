任正非：歡迎推薦外籍CEO　可先派到非洲鍛鍊

華為心聲社區10月15日發布華為創辦人任正非8月20日接受美聯社採訪紀要。

任正非透露了華為高層的內部選拔機制。（AP）

美聯社記者問：國外有一些人對華為比較挑剔，說華為這個公司到底是誰控制的？誰在華為擁有決策權？我們現在看到，華為組織最上面這一層董事會、CEO都是中國人，華為有沒有考慮在董事會引入外籍員工，或者任命一個外籍員工擔任公司的CEO，從而進一步贏得外國的信任。如果不在您的考慮範圍內，為什麼不考慮？

任正非表示，首先，外籍員工必須要具備這個能力；第二，外籍員工必須在華為公司工作25年，從基層一層層升上來，才能了解整個公司的結構。有些西方公司CEO像「走馬燈」一樣換，換幾次，這個公司就沒有了。因為這個CEO不了解基層實際情況，以為喝喝紅酒、談談哲學就能領導公司。

任正非稱，「我們有些國家代表和產品線主管已經是外籍員工，大量高級專家和Fellow是外籍員工。當然也歡迎你們給我們推薦CEO、董事長人選，可以先派遣到非洲去，到科摩羅島上去一人一廚一狗地鍛鍊，再到有些地方進行技術鍛鍊，完全知曉華為業務，將來也有可能上來。」

任正非表示，「為什麼現在很多西方公司搞不好？因為西方公司董事會是到處選人，選的這個人很厲害，來了到處拿槓桿撬一撬，把產品放大了很多，賣不出去就降低價格，可能就把公司賣死了。所以，我們強調領袖在內部選拔，包括3萬外籍員工，也在選拔之列。」

記者接着問：如果華為要去任命一個董事會成員或者CEO層級的外籍，會導致中國共產黨給華為帶來麻煩嗎？從政治角度來看，會改變華為的性質嗎？您認為任命外籍高管對華為來說是一個阻礙嗎？

任正非稱，「絕對不會。我們在海外設立的一些本地董事會，大部分成員都是當地知名人士。」