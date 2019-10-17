中共四中全會前韓正現身重慶　與陳敏爾同晤新加坡副總理

中共四中全會登場前，排名第二的中共常委、國家總理李克強赴陝西視察，位居第七的中共常委、國家副總理韓正則在重慶調研。除關注重慶發展改革外，韓正還在這塊政治高地進行外事活動。

綜合媒體10月17日報道，中共此前決定將於10月召開四中全會，議程聚焦社會主義制度、國家治理體系和治理能力現代化。在會議登場前，中共多名常委出京視察調研，其中包括李克強、韓正。

中國政府網消息，分管改革發展、財政工作的韓正於10月14日至15日在重慶視察，在市委書記陳敏爾陪同下，了解智能技術、5G技術、芯片技術、新能源技術等。韓正要求重慶在西部大開發、「一帶一路」等國家戰略上承擔更重要角色。

同時期，李克強則在陝西西安等地視察民生問題。在西安舉行的部分省市主官經濟形勢座談會上，李克強坦承當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，中國內需疲軟，一些食品價格上升，一些地方發展動力不足等。

在返回北京後，李克強在16日的國務院常務會議上再度提到對外開放和利用外資的重要性，要求擴大開放領域、促進投資便利化、保護外商投資合法權益，支持地方加大招商引資力度等。

對於李克強承認的問題，海外輿論認為，中共將在近期舉行的四中全會上「為經濟拆除炸彈」，其中聚焦的議題可能包括「穩就業」、「經濟改革」、「保證改革措施落實」等。

韓正和王瑞傑共同為中新互聯互通項目展廳揭幕並參觀展覽。（新華社）

隨着中共七常委——習近平、李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正——於16日集中現身中共建政70周年總結會，外界多認為，頗為關注的四中全會可能召開在即。

重慶晤新加坡「第四代」領導

值得注意的是，在重慶除調研外，韓正還在這塊中共政壇政治高地進行外事活動。10月15日，韓正與到訪的新加坡副總理王瑞傑共同主持中新雙邊合作聯合委員會（JCBC）第15次會議。

王瑞傑說，JCBC的地位有賴於歷代新中聯合主席的經營，期待在這一堅實的基礎上發展，讓兩國關係更上一層樓。韓正則說，中新關係正處於繼往開來的新起點，發展勢頭良好。15日，中新宣布雙邊自貿協定升級版正式生效。

當晚，王瑞傑還出席陳敏爾所設的晚宴，並感謝此行周到安排。陳敏爾則說，通過此次會議，他深刻體會到兩國政治高層的意圖及合作方針。

據新加坡《聯合早報》報道，王瑞傑在訪問重慶提到與他一起訪華的第四代領導班子成員，並說「我們希望此次會議能為我們（兩國）下一代領導人鋪路，加強我們的雙邊關係」。

58歲的王瑞傑自稱「第四代」，是指新加坡經歷立國以來的李光耀、吳作棟、李顯龍3位總理後，他被認為將成為第4位總理。

接待王瑞傑的陳敏爾現年59歲，早年間在浙江任職，在2012年前夕調任貴州，與慄戰書、趙克志搭檔，任省委副書記。此後的5年中，陳敏爾接任貴州省長、省委書記。2017年中共十九大前調任重慶，並當選中共政治局委員。