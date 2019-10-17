美新規要求華外交官預先通報接觸對象　崔天凱Twitter諷刺

美國國務院高官10月16日透露，特朗普政府定立新規，要求中國外交官員預先通報與國家、地方和市政官員，以及教育和研究機構的會面。對此，中國駐美大使崔天凱發文諷刺，稱美國前任駐華大使訪問了中國所有省份，而自己至今「還未能踏遍美國的每一個州」。

美國務院官員稱，此舉是為了針對美國駐華外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。

該官員稱，過去一週他們已經向中國外交官通報了這一新規定。他拒絕透露倘若中國外交官未能事先通知所面臨的懲罰性措施。

針對美方此舉，中國駐美大使館在Twitter上發表聲明回應稱，美國務院對中國外交官施加的最新限制違反了《維也納公約》。大使館方面說，根據《維也納公約》第25條，接受國應為派遣國外交團執行職能提供充分便利的條件，並且「到目前為止，中方並沒有對美國駐華外交官提出類似要求」。

崔天凱的Twitter。（Twitter截圖）

隨後，中國駐美大使崔天凱轉發了這條Twitter，併發文諷刺說，「我的好朋友、前美駐華大使馬克斯·博卡斯 （Max Baucus）在華任職的三年間訪問了中國所有省份。現任美駐華大使布蘭斯塔德 （Terry Branstad）也有類似的計劃。而我至今在美國已待了有6年半時間，但一直未能踏遍美國的每一個州」。」

據此前報道，博卡斯於9月在美國接受專訪時曾說道，「在擔任美國駐中國大使期間，我走遍了中國大陸所有31個省份，見識到了地大物博的中國，並且結交了很多中國朋友」。他還表示，「駐華大使是我此生最棒的一份工作」。