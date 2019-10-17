中國外交部證實美企兩名高層在華被拘：涉嫌組織他人偷越邊境

美國公司「中國地平線」（China Horizons）稱兩名美國高層Jacob Harlan及Alyssa Petersen早前在中國被拘留，更稱由於中美兩國之間的政治及經濟問題愈來愈多，已無法確保員工安全，故公司會在本月底結束營業。 中國外交部發言人耿爽在周四（17日）證實Jacob Harlan及Alyssa Petersen已被江蘇省公安機關依法分別採取刑事拘留、取保候審強制措施。

中國地平線是美國一間派遣英文老師到中國執教的公司。（網上圖片）

耿爽指，Jacob Harlan及Alyssa Petersen的罪名是涉嫌組織他人偷越邊境，辦案機關事後已經及時將有關情況通報美國駐上海總領事館，安排美國領事館官員進行領事探視，並依法保障兩人的合法權益。隨後，有路透社記者追問道，此事跟當前的中美關係是否有關，耿爽表示：「我沒有看出有什麼具體的聯繫」。

早前，美國眾議院日前通過《香港人權與民主法案》後，激起中國強烈反彈，外交部表示中國會採取有力的措施予以反制，「至於具體舉措，請你保持關注。」

中國地平線是美國一間派遣英文老師到中國執教的公司。據了解，Jacob Harlan與其8歲大的女兒，上月28日在山東濰坊下榻的酒店被帶走，Alyssa Petersen則是約在27日被被拘留。Alyssa Petersen的家人更指，事後通過向美國國務院尋求幫助，才得知Alyssa Petersen被關押在江蘇省鎮江市。

（綜合報道）