中美新一輪談判之際　再有美企生產線要撤出中國

中美貿易戰之際，美國持續對華加徵關税，這讓一些將生產線放在中國的美國科技企業苦惱不已，紛紛尋求途徑規避加税帶來的負面影響。其中，將生產線撤出中國成為這些企業目前的唯一好辦法。

據《日本經濟新聞》10月11日報道，美國智能手錶生產商Fitbit開始進行生產線的轉移工作。Fitbit智能手錶此前一直委託位於中國的工廠進行生產，但現在為了規避美國特朗普（Donald Trump）政府對華加徵關税的影響，Fitbit計劃於2020年1月將生產線撤出中國。

報道指出，Fitbit等美國中型企業對關税產生的成本問題化解能力有限，難以與蘋果（Apple）等美國科技巨頭相提並論。因此，今後或有更多的美國中型企業轉移生產線。

Fitbit財務總監（CFO）基斯靈（Ron Kisling）9日發表聲明說：「在2018年出現加徵關税苗頭開始，公司就已經開始考慮轉移生產線。」惟他目前未說明新生產線的具體位置。

Fitbit智能手錶與蘋果公司的智能手錶被歸於同一類產品。自2019年9月起，美國向中國輸美商品加徵15％關税。

據悉，Fitbit每季度銷售的健身追蹤器和智能手錶價值約3億美元，然而該公司並不是第一家將生產轉移出中國的外國企業。三星日前宣布關閉位於中國惠州的工廠，這標誌着三星在中國的手機生產線的完全撤出。在此之前，蘋果和華碩等巨頭宣布有意減少從中國供應商那裏購買組件的打算。

9月1日，美國開始對多種中國商品徵收15%關税，包括鞋類、智能手錶和平板電視等，中國也開始對美國原油徵收新關税，導致中美貿易戰再度升級。特朗普當時在Twitter上說，他的目標是減少美國對中國的依賴，並再次呼籲美國企業尋找中國以外的替代供應商。

10月10日，中國副總理劉鶴在華盛頓與美國代表展開新一輪貿易談判。路透社報道稱，中美代表正在努力就能達成促進彼此信任的協議而付出行動，這包括在諸如針對貨幣操縱和知識產權保護的問題上達成共識的可能，已停止美方進一步對中國商品徵税。

而一位匿名官員則對彭博社說，只要美國不再繼續對中國加徵關税，中國會接受一個有限的協議。作為回報，中國將在一些非關鍵議題上讓步，如購買美國農產品等。