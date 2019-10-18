最高法：刑事審判不能對民意無動於衷，也不能被輿論所左右

最高人民法院17日召開的第七次全國刑事審判工作會議提出，樹立適應新時代新要求的刑事司法理念，準確把握刑事政策，突出打擊重點；正確適用刑事法律，兼顧天理國法人情。

最高法要求，各級法院要落實寬嚴相濟刑事政策，精准適用刑罰，努力用較小的刑罰成本爭取更好的犯罪治理效果。要充分考慮人民群眾的感受和預防懲治犯罪的實際需要，確保罪責刑相適應。要嚴格執行「保留死刑，嚴格控制和慎重適用死刑」的死刑政策，確保死刑只適用於極少數罪行極其嚴重、社會危害極大、罪證確實充分、依法應當判處死刑的犯罪分子。對於毒品案件，要堅持從嚴懲處與精准打擊並重。

「刑事審判不能對民意無動於衷，搞機械司法，也不能被輿論所左右，搞輿論審判。」最高法提出，必須嚴格公正司法，堅守維護社會公平正義最後一道防線；同時，司法絕不能背離人之常情、世之常理。

最高法提出，要將法律的專業判斷與民眾的樸素認知融合起來，以嚴謹的法理彰顯司法的理性，以公認的情理展示司法的良知，兼顧天理、國法與人情。要堅持具體案件具體分析，把抽象的法律公正地適用到每一個案件中去，實現個案公正與類案公正、法律公正與社會公正的統一，讓人民群眾在每一個司法案件中切實感受到公平正義。

（新華社）