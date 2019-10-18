「傳遞香港真相」YouTube帳號被封　官媒力挺美國小哥Jaron Lines

《人民日報》今天（18日）在微博發文稱，10月17日晚，美國小哥Jaron Lines的YouTube帳號被封。最近，他在帳號上發佈多個視頻，向世界傳遞香港真相。 ​

Jaron Lines在他的YouTube帳號留言稱，當你發現言論自由被認為是帶着罪惡的時候，當你意識到你正身處奧威爾式的思想控制中的時候，那麼，現在是時候為真正自由的聲音全力以赴了。

Jaron Lines在YouTube發佈多個視頻，向世界傳遞香港真相。（網上圖片）

據悉，Jaron Lines是一位紀錄片導演、獨立調查記者，近期他在Youtube發佈了一段視頻，告訴世界香港的真相：破壞港鐵機器、讓乘客出站變得困難、小朋友不能早早回家睡覺，這些不是自由；沒有暴力相向，僅僅只是分享自己的觀點就被暴徒毆打致流血，這也不是自由。

此外，美國社交網站Twitter9月末又以「違反Twitter價值觀和平台操作政策」，「背後有國家操縱」為由封殺上萬個帳號，其中中國帳號有上千個。

8月19日，推特和另一家美國社交媒體Facebook以「官方散佈假新聞」為由關閉上千個中國內地帳號。YouTube是在8月22日也加入到封殺行動中。

而這些封殺舉動，都和在香港局勢上的立場有關。

社交網站Twitter（推特）和Facebook曾關閉大量來自中國內地的帳戶，指其獲得官方支持，針對香港示威活動散播不實言論。（資料圖片）

有內地研究國際政治的學者曾表示，Twitter和Facebook雖然為私人所有，但美國精英力量將這種平台與美國國家利益綁定的意願非常清晰：必須服務美國國家利益。

再比如美國NBA湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）公開批評火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）的言論遭到美國輿論圍攻。

內地官媒《環球時報》則評論稱，原來美國的言論自由真的是假招子，它必須要以政治正確為基礎。也就是說，莫利支持香港示威，符合美國的政治正確，它就屬於言論自由，需要受到強有力的保護。而勒邦占士批評莫利，政治正確不過關，就與言論自由不沾邊了。

上述的種種迹象表明，在香港事情上中西方的輿論分歧正在擴大，從官媒的爭吵蔓延到社交媒體的民間輿論。再從具體做法來看，當下美國的舉措變得越來越不講究，曾經「優雅」的管轄，日趨被「粗鄙」的壓制所取代。