《環球時報》總編輯胡錫進指西方國家支持香港示威有報應

西班牙加泰羅尼亞獨派領袖10月14日遭西班牙最高法院重判後，觸發大批示威者上街。當地有年輕示威者表示是受香港的抗爭啟發，稱要「我們做一次香港」（We' re going to do a Hong Kong）。 《環球時報》總編輯胡錫進在徵博發文，指加泰羅尼亞示威者效法香港的做法，令馬德里政府意外，美國及西方國家的政界人士及媒體一時不知如何回應。他認為這是「美國和西方大力支持的香港式民主開始向西方迴流。老胡要說一句，這真是報應啊。」

《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，指美國及西方國家支持香港示威，如今香港式民主回流到他們的國家，這是報應。（胡錫進徵博截圖）

他在微博發文時寫道，「不僅西班牙，英國的環保主義者也試圖學習香港示威者的戰術佔領機場，同樣在澳大利亞（澳洲），也有一批環保主義者試圖模仿香港示威者採取行動。香港示威者的暴力方式有可能嫁接到西方社會廣泛存在的各種問題上，通過變異的方式逐漸引爆。加泰羅尼亞只是一個開始。」

他指出：「加泰羅尼亞人將香港視為榜樣，而這個『榜樣』是西方政客公開封給香港示威者的。在全球化時代，香港暴力示威所起到的示範意義很可能遠遠超出我們今天的想像。等着西方社會去承受香港示威影響力的真正擴散吧。」