《環球時報》總編輯胡錫進指西方國家支持香港示威有報應

西班牙加泰羅尼亞獨派領袖10月14日遭西班牙最高法院重判後,觸發大批示威者上街。當地有年輕示威者表示是受香港的抗爭啟發,稱要「我們做一次香港」(We' re going to do a Hong Kong)。

《環球時報》總編輯胡錫進在徵博發文,指加泰羅尼亞示威者效法香港的做法,令馬德里政府意外,美國及西方國家的政界人士及媒體一時不知如何回應。他認為這是「美國和西方大力支持的香港式民主開始向西方迴流。老胡要說一句,這真是報應啊。」