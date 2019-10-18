下架香港地圖APP遭美媒體指責　蘋果CEO庫克訪京受矚

蘋果（Apple）早前下架提供香港各區突發消息的「HKmap.live即時地圖」，遭到美國媒體批評。近日蘋果CEO庫克（Tim Cook）現身北京引發關注。

綜合媒體今天（18日）報道，國家市場監督管理總局局長肖亞慶於10月17日在北京會見了庫克，雙方就擴大在華投資與業務發展、消費者權益保護、履行企業社會責任等廣泛議題進行了深入交流。

稍早前，蘋果下架「HKmap.live」APP被指向中國政府低頭，遭美國媒體指責。

美國《華爾街日報》刊文批評蘋果屈服於中國的要求，並說美國應與中國磋商言論自由而非購買大豆。

文章還稱，蘋果公司表示，接受中方要求是在中國營運的代價，美國大公司的存在讓中國民眾生活更好。相較於中國企業，蘋果可促進信息更自由流動，以及更好的隱私保護。

據悉，「HKmap.live」APP名為提供交通資訊、方便市民出行，實則是「全港抗爭即時地圖」的網站的手機版。該網站因能即時顯示香港警察所在的街頭區域而被激進示威者廣泛使用，用以「躲避」警察的逮捕。

「HKmap.live」曾於10月2日被蘋果公司拒絕在其應用商店上架，理由是這款地圖APP會「鼓動非法行為」。10月4日，蘋果公司突然批准這款應用上架香港的蘋果應用商店。

對於蘋果上線該地圖的做法，中共黨媒《人民日報》文章指出，香港正值嚴峻時期，市民苦騷亂久矣。此時此刻，地圖的開發者毫不避諱，要為暴力示威者「導航」，用心險惡；蘋果公司的批准不加掩飾，要為暴力示威者「護航」，居心何在？

10月9日，中國外交部發言人耿爽在回答相關問題時表示，近來在香港發生的這些極端的暴力犯罪行為，嚴重挑戰了香港的法治和社會秩序，威脅到香港市民的生命財產安全，也破壞了香港的繁榮穩定，任何有良知和正義感的人，都應該對此予以抵制和反對，而不是支持和縱容。

隨後，蘋果公司於10月10日下架這款APP並在聲明中稱，「該App顯示警察的位置，我們已與香港網絡安全及科技罪案調查科進行了核實，該應用程序被用於定位和伏擊警察，威脅到了公共安全，並且犯罪分子已經使用它來在他們知道沒有警察執法的地方來傷害居民。此 App 違反了我們的準則和當地法律，我們已將其從 App Store 中刪除。」