世界軍人運動會武漢舉行　習近平出席開幕式

第七屆世界軍人運動會於周五（18日）晚上在湖北武漢體育中心舉行開幕式，國家主席習近平出席並宣布軍運會開幕。

據介紹，持續超過兩小時的開幕式以「和平的薪火」為主題，採用世界最大的全3D立體式舞台，大範圍使用投影技術打造立體多維沉浸式體驗。開幕式共分三部分進行，文藝表演前的儀式部分包括有歡迎儀式、軍樂演奏表演、會徽展示、運動員入場儀式、國旗會旗入場、升旗儀式等環節。

開幕式以「和平的薪火」為主題。（新華社）

其中在文藝表演部分，長江、黃河等元素會多次是實體水景形式出現，還有麥田、絲綢之路、「一帶一路」等，表演會體現出荊楚文化及武漢的特色。此外，現場還將有十分生動的真人版《清明上河圖》，可見到有「水上行舟」、「河上架橋」、「橋上行人」等，以及合唱《我們的隊伍向太陽》、《黃河大合唱》等歌曲。

習近平與眾人大合照。（央視新聞）

另一方面，習近平在開幕式前集體會見出席的各國防務部門和軍隊領導人，以及國際軍事體育理事會主要官員。習近平表示，第七屆軍運會提出「創軍人榮耀、築世界和平」的主題口號，就是希望各國選手充分展示拼搏奮鬥的體育精神，用友誼的橋梁促進文明溝通，用心靈的交融凝聚和平力量。中國將努力把本屆軍運會打造成各國軍人公平競技的和平聚會，以及是各國軍事文化交流互鑑的國際盛會。

（綜合報道）