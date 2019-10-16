習近平同法國總統馬克龍通話　籲共同維護多邊主義

中國國家主席習近平10月15日應邀同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，感謝法國政府及人民對中國的支持，並強調中法將進一步深化合作。

2019年3月24日，習近平（左）在法國同馬克龍共進晚餐。（路透社）

習近平感謝馬克龍在新中國成立70周年之際發來的賀信，感謝法國政府和人民為新中國建設發展提供很多幫助和支持。

習近平強調，中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。中國將繼續堅定奉行互利共贏的開放戰略，同包括法國在內的世界各國人民一道，推動構建人類命運共同體。同時，中方願同法方保持交往和溝通，共同維護多邊主義，反對單邊主義，促進開放型世界經濟，攜手應對全球性挑戰。

2019年是中法建交55周年，隨着習近平3月對法國進行國事訪問，兩國全面戰略伙伴關係進一步深化。中方將積極支持法方舉辦第二屆巴黎和平論壇，並歡迎法方作為主賓國參加即將舉行的第二屆中國國際進口博覽會。

馬克龍回應稱，當前形勢下，法中保持戰略溝通具有重要意義。法方願同中方深化貿易、民用核能、航空、文化等領域交流合作，共同振興多邊主義，攜手應對環境、氣候變化等重大全球性問題。

兩國元首還就共同關心的重大國際和地區問題交換看法。