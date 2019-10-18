華為監視系統進駐塞爾維亞被指侵犯人權　北京學者揭內情

近日，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道稱，中國科技公司華為數百台攝像頭出現在了貝爾格萊德的街道上。據稱，塞爾維亞首都政府認為，由華為開發的跟蹤系統，有助於降低犯罪率，所以計劃將在首都的800個不同的地區把攝像頭的數量增加到1000個。

然而，批評者則指責，華為的技術損害了人們的個人自由，使反對派容易受到中國政府的報復，並允許北京監視塞爾維亞公民。

華為配備面部識別技術的攝像頭。（網上圖片）

據俄羅斯衛星通訊社18日報道，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎表示，中國和塞爾維亞有着悠久的友好關係。他認為，指責華為從事間諜活動的反對派是受到了西方政治家和西方公眾輿論的影響。

周戎說：「發出一些不和諧的聲音，我認為這也是很正常的現象。但是這些不和諧的聲音基本上是沒有依據的，是根據西方報道的捕風捉影，不足為奇。塞爾維亞廣大人民對中國的感情，絕對不是幾個反對中國的誤解所能夠引導的。」

周戎還指出，若是中國華為的技術確實會窺探公民的隱私權，那麼在中國早就引起輿論轟動了；既然中國的民眾信任這種技術，這就說明技術沒有對公民的隱私造成傷害。

華為是世界上最大的電信設備製造商。（VCG）

不過，美國多月來嘗試阻止各國使用華為製造的通訊設備，指控對方可能會按中國官方指示，在它製造的設備中裝設「後門」，讓北京截取通訊。

對於美方的言論，華為董事長梁華曾在倫敦接受Bloomberg、CNN、衛報、路透、每日電訊報、新聞聯合社等媒體採訪時表示，華為可以向運營所在國家提出，願意跟政府（包括英國政府）簽訂華為設備無後門、無間諜的協議。