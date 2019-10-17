任正非：中美不會發生新冷戰　華為願與日本深化合作

中國電信巨頭華為創始人任正非在接受日媒共同社專訪時表示，即使當下中美發生貿易磨擦，他也不認為華盛頓和北京會發展成「新冷戰」。

華為遭到美國製裁後，任正非頻繁接受國際媒體採訪闡述華為立場。（AP）

他對中美對立日益嚴重強調說，美國不斷地封閉自己的國家，而中國一步一步地加大了開放，只要中國持續開放，就不會發生冷戰。

任正非還說到，有一些美國政客希望將美國經濟與中國脱鈎，但是很多美國公司並不想這麼做，因為這會影響銷售。

他表示，企業經營就是為了能夠銷售更多的產品。「你怎麼能少賣點呢？只要有人想賣，就會有人想買，（中美）經濟脱鈎是不可能發生的」。

此外，任正非在採訪中還表示，中國有一定的制度競爭力，日本擁有優秀的材料科學和精湛的工藝，任正非說，「我們在日本進行了大量投資，將深化與日本企業的合作」。

不過針對美國發起對華為的「圍剿」，日本主要運營商都已決定將華為排除在5G設備商名單之外。報道稱，任正非的這一言論表明，華為渴望改善與日本的關係。

任正非此前在接受媒體訪問時就曾表示，中美科技不會脱鈎。全球產生兩個生態、分裂的可能性是不存在的。他強調，在互聯網時代，再講科技脱鈎、劃分區域自治是根本不現實的。

對於中美脱鈎論，中國外長王毅曾明確表示，中美已經互相成為最重要的貿易伙伴和投資對象國，產業鏈、供應鏈和價值鏈深度聯接，堪稱利益共同體。對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此「脱鈎」和「關門」，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。如果與中國「脱鈎」，那就意味着與機遇脱鈎，與未來脱鈎。