韓正：中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正19日出席在山東青島舉行的跨國公司領導人青島峰會開幕式，宣讀習近平主席的賀信並致辭。

韓正強調，過去中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高品質發展也必須在更加開放的條件下進行。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。我們願與各國政府、國際組織、各類市場主體攜起手來，深化互利共贏合作，發展開放經濟，共用美好未來。中國政府願意傾聽跨國公司的聲音，願意讓跨國公司搭乘中國發展的「快車」「便車」，實現自身更好發展。

韓正表示，我們歡迎跨國公司深化在中國投資，中國進一步放寬外商投資准入，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強知識產權保護，將為跨國公司投資創造越來越好的營商環境；歡迎跨國公司分享中國大市場機遇，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘，加快提升通關便利化水準，深化與各國貨物貿易和服務貿易合作；歡迎跨國公司發揮好橋樑紐帶作用，中國願與跨國公司一道，推動在創新智造、綠色發展、全球治理等領域的交流合作；歡迎跨國公司深度參與共建「一帶一路」，深化國際產能合作，共同開展第三方市場合作；歡迎跨國公司共同維護多邊貿易體制，願與跨國公司一道，共同推動貿易投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

（新華社）