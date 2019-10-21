任正非接受美媒採訪：離世後甚麼都無需留下　希望人們忘掉我

華為創始人任正非日前接受美國財經新聞台（CNBC）採訪，被問及離世後會為後代留下什麼遺產、希望被世人記住甚麼，任正非表示自己甚麼都無需留下，希望人們都忘記他。

任正非表示，離世後甚麼都無需留下。（資料圖片）

任正非表示，自己離世後甚麼都不需要留下，人走後就變成一壺骨灰，「啥都不要了，還能留下啥？」又指希望人們忘掉他，他不需要人們想起，「想我的時候，大家比賽誰想得好一點，誰最忠誠，那是浪費他們的時間，我認為大家忘了我，望望天空就行了」。

自任正非女兒孟晚舟被捕事件後，華為和任正非都成為外界關注的焦點。而作為中國民營企業，其接班人亦一直是坊間津津樂道的話題。對於是否用子女接替自己事業的種種傳聞和猜測，任正非此前曾公開回應稱：「華為有近7萬的員工，他們將集體決定公司的命運，怎麼可能由一個人決定這個事怎麼做呢？華為從創立那一天起，確立的路線就是任人唯賢，而不是任人唯親！」

自任正非女兒孟晚舟（中）被捕事件後，華為和任正非都成為外界關注的焦點。（資料圖片）

子女由基層員工做起

事實上，孟晚舟曾表示，自己一開始在華為的工作的確就是外界傳言的「電話接線員」，後來又做過秘書，負責打字、製作產品目錄、安排展覽會務等，「是華為早年僅有的3個秘書之一」。此後孟晚舟歷任公司國際會計部總監、香港華為財務總監、帳務管理部總裁、銷售融資與資金管理部總裁，一直到今天的華為CFO，掌握財政大權。

曾有報道稱，在華為員工眼中，孟晚舟待人隨和，毫無老闆女兒的架子。在她擔任前台的那段時間裏，員工們沒事時都很喜歡和她聊天。

任正非之子任平亦被視為接班人候選者。（資料圖片）

任正非之子任平亦被視為接班人候選者。任平自中國科學技術大學畢業後，並沒有進入華為，而是在廣州創辦一間工程公司。後來，任平進入華為，並先後在市場部、採購部等多個部門工作。

（綜合報道）