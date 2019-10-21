中國工程院院士倪光南談華為鴻蒙：國產操作系統需要生態支持

2019年世界互聯網大會20日（周日）在浙江烏鎮開幕，在大會上，中國工程院院士倪光南就華為自研操作系統鴻蒙發表看法。在倪光南看來，研發操作系統不僅僅是技術的問題，主要是生態的門檻。

據內媒21世紀經濟報道，倪光南表示，「如果我們新的技術出來，沒有生態的支持很難推廣。所以，現在我們對像鴻蒙之類的國產操作系統的支持，更多在生態方面。 此外，我們還注意到，國際的經驗表明，如果有什麼困難的話，有時也不是完全靠市場，而是我們通過法規去防止發達國家的壟斷企業，濫用市場的壟斷地位。」

倪光南指出，整個市場，需要更好地為國產操作系統發展創造市場支持，完善生態系統。

此外，他還聚焦中國5G發展。他表示，「我們現在5G在新的一代人，在更高的的技術設施上，也可能湧現出一批新的互聯網服務企業，或者是傳統企業又提升一步，規模、影響和貢獻可能要超過現在的阿里、騰訊、百度這一系列的企業。」

對於有媒體提出的5G費用過高的問題，他認為這是一個必經的過程，剛推出的時候，因為市場比較小，投入成本也比較高。隨着應用的推廣，會迅速地使它更接地氣，性價比更高，能被更多人接受。

中國工程院院士倪光南就華為自研操作系統、5G發展等發表看法。（網絡圖片）

他還強調，「數字經濟的關鍵是數字化、網絡化、智能化。 5G能夠大大地促進數字經濟推進，因為它建立在一個新的更高的技術設施上，作為一個數字化、網絡化的技術，5G會是一個非常大的賦能。」

據悉，華為從2012年開始規劃自有操作系統，備用名為「鴻蒙」。當時，華為公司中央軟件院歐拉實驗室還專門成立華為手機終端操作系統開發部，意在成為谷歌（Google）安卓（Android）系統的替代品。

對於鴻蒙，華為創始人任正非曾表示，做一個操作系統的技術難度不大，難度大的是生態。他認為，操作系統最關鍵的是建立生態，重新建立良好的生態需要兩三年左右的時間。

不過，他還表示，「我們有信心依託中國、面向全球打造生態。一是中國市場就有龐大的應用；二是中國大量做內容的服務商渴望走向海外」。

任正非曾表示，做一個操作系統的技術難度不大，難度大的是生態。（美聯社）

業內專家指出，操作系統做得好不好，主要就是兩個方面，一是性能，二是生態。性能不是問題，華為本身是電信設備的大玩家，在專用操作系統上有非常成功和成熟的經驗，國內的生態也可以慢慢搭建。但在目前的形勢下，華為在海外應用上存在短處，安卓系的APP問題可能為其帶來壓力。