賈躍亭申請破產後　北京樂視大廈將低價拍賣

10月13日，樂視控股集團創始人賈躍亭已於美國根據美國相關法律主動申請個人破產重組。賈躍亭申請破產後，樂視網位於北京的總部大廈也將被拍賣。

資料顯示，北京樂視大廈具體位於北京市朝陽區姚家園路105號3號樓1-14層，房屋所有權人為北京宏城鑫泰（樂視控股全資子公司），房屋性質為商品房，樓宇用途分別為配套商業和辦公。

該大廈總建築面積約1.96萬平方米，其中辦公用房建築面積為1.71萬平方米，配套商業建築面積為2,528.26平方米。總層數為14層，其中1至2層為配套商業，3至14層為辦公用房。

2014年，樂視買下該樓，更名為樂視大廈。（VCG）

據評估信息顯示，本次拍賣北京樂視大廈為第一次拍賣，評估價約9.69億元人民幣，起拍價約6.78億元，相當於打了7折。

樂視大廈為樂視網總部所在地，後來融創接手樂視網後更名為樂融大廈。按照司法公告，樂視網具有優先購買權，級別為1級，為承租人。目前樂視網的實際控制人為融創掌門人孫宏斌。

此次司法拍賣系執行生效的債權公證文書，申請執行人為浙江中泰創展企業管理有限公司。被執行人有6名，包括：北京東方車雲信息技術有限公司（法定代表人彭鋼）、樂視控股（北京）有限公司（法定代表人吳孟）、北京宏城鑫泰（法定代表人王俊民）。這三名被執行人住所均在北京樂視大廈。另外三名被執行的自然人分別為：賈躍亭、甘薇、吳孟。

公告顯示，相關司法執行證書已經發生法律效力，浙江中泰創展向法院申請強制執行，北京市第三中級人民法院凍結、劃撥被執行人北京東方車雲、樂視控股、賈躍亭、甘薇的銀行存款人民幣約14.03億元。

樂視控股集團創始人賈躍亭已於美國主動申請個人破產重組。（資料圖片）

2016年底，樂視網爆發資金危機，樂視大廈曾經作為地產資產用於質押以換得融資。這筆14億元貸款資金來自於浙江中泰創展，期限兩年，年利率為8%，總利息為2.24億元。

到2017年11月，樂視大廈傳出急售消息，喊價14億元。期間又傳出愛爾眼科想買下樂視大廈設立總部，但隨後被愛爾眼科予以否認。

至於樂視網，根據三季報業績預告發現，公司預計2019年前三季度淨利潤虧損101.97億元至102.02億元，退市的命運恐怕已經在所難逃。

值得一提的是，樂視網大股東賈躍亭已於美國當地時間10月13日在美國申請個人破產重組，這也意味着「還錢」恐怕越來越難。

另據破產公司文件和申請管理公司Epiq Cases網站披露的一份文件顯示，賈躍亭在提交破產申請文件前6個月，每月的月收入為93,810美元。

儘管每月收入超9萬美元，但與此同時賈躍亭也身背鉅額債務。此前，賈躍亭債務處理小組發佈的信息顯示，截至目前，賈躍亭待償還債務總額約為36億美元，減去已凍結待處置中國國內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約為20億美元。

而賈躍亭債務處理小組提交的一份破產文件列出，目前，賈躍亭的債權人數量在100至199之間。

賈躍亭債務處理小組表示，為了履行對債權人盡責到底的承諾，更好更快地徹底解決個人債務問題，讓每一位債權人可以得到平等償債的機會，賈躍亭在美國主動申請個人破產重組（Chapter 11）。而作為個人破產重組方案的一部分，由債權人組成的委員會和信託受託人控制和管理的債權人信託也將同時設立，美國法院認定的賈躍亭全部資產和相關收益也將會通過這種方式轉讓給債權人。該方案完成後，賈躍亭將不再持有任何Faraday Future（FF）的股權。

而另一份在Epiq Cases網站上披露的文件顯示，此次賈躍亭提出，通過把他在法律上承認的全部個人資產（除去在中國被凍結或查封的資產），基於預打包計劃，注入到為債權人謀利的債權人信託中。