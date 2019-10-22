【華為風波】美智庫：封殺華為幫助國安的程度不及製造的混亂

10月22日，據彭博社報道，知情人透露，美國大型科技公司及其律師在與特朗普（Donald Trump）政府官員的閉門會議中爭論不斷，稱將他們最大客戶之一華為列入黑名單不利於他們的業務開展，許多業內高管對美國政府的最終目標感到困惑，也無法明確何時才能得到政府許可。 有智庫表示，將華為列入禁令「對美國國家安全的幫助程度有沒有像它製造的新混亂局面那麼大」。

美國科技公司美光（Micron Technology, Inc）首席執行官Sanjay Mehrotra表示，許可申請遲遲得不到批覆，可能導致銷售下滑局面在未來幾個季度進一步惡化。

今年6月11日，2019亞洲消費電子展在上海開幕。華為公司展台人頭攢動。（中新社/資料圖片）

據悉，該公司9月公布的季度利潤展望「令人失望」，稱部分原因是受華為禁令影響。半導體公司博通（Broadcom Corporation）也在6月下調年度預測，理由是中美貿易戰及與華為業務關係的中斷。

華盛頓智庫信息技術與創新基金會（ITIF）總裁Robert Atkinson稱：「除非禁令能成功『殺死』華為，否則結果將是導致美國在許多技術領域的全球市場份額下降，這將損害而不是有助於美國的技術競爭力。」

智庫新美國（New America）的網絡安全研究員Samm Sacks稱。「華為禁令對美國國家安全的幫助程度有沒有像它製造的新混亂局面那麼大，還有待商榷。」

此前，美國商務部在一份聲明中表示，已收到200多份涉及華為及其附屬公司的許可申請。「但考慮到問題的複雜性，這個跨機構的工作流程還在進行中，以確保我們能正確識別批准哪些許可是安全的。」